BEL AĞRINIZIN NEDENİ KABARIK CÜZDANINIZ OLABİLİR

Ergenlerde skolyoz yapıyor
Cüzdan taşıyan erkekler oturduklarında cüzdan tarafındaki kabarıklık nedeniyle kalçaları yere paralel olmaz. Kalça ve bel kaslarında sürekli dengesizlik ve gerginlik oluşur, zamanla kronik kalça, bel ve bazen sırt ağrıları oluşabilir. Ayrıca kalçada cüzdan üzerinde oturuşa bağlı olarak Piriformis denilen ve siyatik sinirin üzerinde bulunan kasın bası sonucu bölgesel kan akımı yavaşlamasına bağlı spazma girer ve siyatik sinire bası nedeniyle de bacakta uyuşma gelişmesine neden olur. Özellikle ergenlerde omurgada şekil bozukluğu ve skolyoz oluşmasına neden olabiliyor. Bu yüzden son zamanlarda erkek pantolonlardaki arka cepler kalça kısmına değil daha aşağı uyluk kısmına dikiliyor.
Belirtileri nelerdir?
Ağrı: En sık görülen belirti ağrıdır ve çoğunlukla kalça üzerinde görülür. Ağrılar cüzdan üzerine veya sert zemine oturmakla artar. Genelde hafif şiddette başlayıp zamanla artabilir veya aniden başlayabilir. Ağrı kalçada veya siyatik sinir boyunca oluşabilir. Bacağını kaldırma ve öne eğilme esnasında ağrı artabilir.
Cüzdan sendromu kadınlarda da görülüyor mu ?
Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Bir yana eğilerek oturmak ve piriformis kasının spazmı sonucu benzer şikayetler olur. Özellikle hamileliğin son aylarında vücuttaki ağırlık merkezinin öne kayması sonucu piriformis kasının yürüme ya da oturma esnasında zorlanmasına bağlı olarak benzer şikayetler oluşur.
Tedavisi nasıl yapılıyor?
Erken ya da akut dönemde anti-inflamatuar ve kas gevşeticil ilaçlar ağrı ve spazmı azaltmaya yardımcı olur. İlk 1-2 gün içinde 2-3 saatte bir 20 dakika soğuk uygulama yapılabilir. Ağrı azaldıktan sonra kalça, uyluk ve bacak kaslarındaki gerginliği azaltmaya yönelik germe ve belirli kasları güçlendirecek egzersizler yapılabilir. Bu egzersizler fizyoterapist tarafından hastaya öğretilir. Spor yapmayan hastalara spor yapmaları tavsiye edilir. Ağrısı devam eden hastalara fizik tedavi cihazlarıyla uygulama yapılır. Manuel terapi teknikleri ile eklem mobilizasyonu, bağ dokusu ve kasları esnetmeye yardımcı olur. İnatçı olgularda kas içi enjeksiyonlar yapılabilir.
Anadolu Haber Ajansı
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