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Bedelli askerlikte yaş sınırı 20 oldu

Yeni askerlik sisteminde, 20 yaşından itibaren her yaştan kişi 31 bin lira karşılığında bedelliden faydalanabilecek.

Bedelli askerlikte yaş sınırı 20 oldu

Yeni askerlik sisteminde, 20 yaşından itibaren her yaştan kişi 31 bin lira karşılığında bedelliden faydalanabilecek.

23 Mayıs 2019 Perşembe 15:54
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Bedelli askerlikte yaş sınırı 20 oldu

Yeni askerlik sistemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

AK Parti Milletvekili Mehmet Muş, yeni sistemle ilgili detayları açıkladı.

Yeni sistemde askerlik süresinin 6 aya indirildiğini, isteyenin maaş karşılığında 6 ay daha devam edebileceğini hatırlatan Muş, verilecek maaşın asgari ücretten az olmayacağını söyledi.

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"ASKERE GELMEDİKLERİ HER GÜN İÇİN CEZA ÖDEYECEKLER"

Bakaya kalanlarla ilgili de önemli bir detayı paylaşan Muş, "Yoklama kaçağı olanlar ile bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak. Bu durumdaki kişiler, askere gelmediği her gün için de ceza ödeyecek." dedi.

YASA ÖNCESİ BAKAYA KALANLARIN 1 HAKKI VAR

Mehmet Muş, yasa çıkmadan önceki tarihte asker kaçağı olanların iste 1 defaya mahsus affedilerek bedelliden faydalanabileceğini söyledi.

Son Güncelleme: 23.05.2019 16:09
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