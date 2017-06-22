BEDAŞ, şeker gibi bir bayram için 1.582 personeli ile sahada olacak

İstanbul’un Avrupa yakasında elektrik dağıtımını üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Ramazan Bayramı süresince enerjide sıkıntı yaşanmaması için acil durumda olanlar hariç, bakım ve yatırım kaynaklı planlı kesintilerini askıya aldı. Bayram tatilinde İstanbul’da nüfusun azalması ile birlikte elektrik tüketimi düşse de 7/24 kesintisiz enerji prensibi ile hareket eden BEDAŞ, 24-27 Haziran tarihleri arasında 1.582 personelini olası arızalara anında müdahale etmek üzere görevlendirdi. 3 bin 573 kilometrekare alanda, 22 bölgede toplam 4,8 milyon aboneye hizmet veren BEDAŞ, Ramazan Bayramı boyunca 161 aracını da hazır olarak bekletecek.





ARİFE GÜNÜ İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

Abonelerine kesintisiz hizmet vermek hedefiyle sorun ve taleplere hızla yanıt veren BEDAŞ, yüksek müşteri memnuniyeti için yıl içindeki tüketim alışkanlıklarını da yakın takibe aldı. Bayramların yaz aylarına gelmesi ile İstanbul’un Avrupa yakasında elektrik tüketimi gerilese de özellikle arife günlerinde bayram sabahına hazırlıkların etkisiyle tüketimde artış yaşandığı tespit edildi. Bu nedenle 24 Haziran Cumartesi günü ve gecesi için de tüketimde olağanüstü bir artış yaşanmasına karşı BEDAŞ hazırlıklarını tamamladı.

Bayramların toplumu birleştirici gücüne işaret eden BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, “10 milyondan fazla nüfusun yaşadığı İstanbul’un Avrupa yakasında yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kaliteli ve kesintisiz enerji için 2013-2020 yılları arasında bölgeye toplam 2,1 milyar lira harcayacağız. Bu yıl için yapmayı planladığımız yatırım ise 365 milyon lirayı aşacak. Hedefimiz yüksek müşteri memnuniyeti ve arıza kaynaklı kesintilerin minimuma indirilmesi. Bu hedefler doğrultusuna yolumuza devam ederken, tüm Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nı kutluyor; şeker tadında bir bayram geçirmemizi temenni ediyorum” dedi.