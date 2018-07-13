Bebek Giyimciler 17 Temmuz'da İstanbul’da buluşacak

Her yıl 1 milyondan fazla bebeğin dünyaya geldiği Türkiye’de hazır giyimin alt dallarından birisi olan bebek çocuk hazır giyim sektörü pazarı hızla gelişmeye devam ediyor. Türkiye’nin toplam hazır giyim ihracatı 17 milyar dolar ve bu toplam içerisinde bebek giyim ihracatı 1,6’lık bir paya sahip. Sektörün ekonomik büyüklüğünün ise 600 milyon TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Sektörde faaliyet gösteren 150’nin üzerindeki firma bulunuyor ve son dönemde bebek çocuk hazır giyim ihracatımız yüzde 17’lik artışla 270,3 milyon dolara yükseldi.

Türk tekstil sektörü 2017 yılında dakikada 74 bin dolar ihracat yaptı…

Bebek çocuk hazır giyiminin hem küresel piyasalarda hem de ülkemizde hazır giyimde en yüksek büyüme potansiyeline sahip sektör olarak öne çıktığını belirten UBM ICC Marka Direktörü Hatice Dinçer, “Geçtiğimiz yıl Türk tekstil sektörü dakikada 74 bin dolar ihracat yaptı. UBM ICC olarak bu büyük potansiyeli hakettiği ekonomik değerlere ulaştırmak adına, 17-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı’nı düzenliyoruz. 200 markanın yer alacağı İstanbul Kids Fashion’a özellikle Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan ve Balkan ülkeleri ile çocuk abiye ürünlerinde Türk markalarının tasarımlarıyla beğeni topladığı Irak, Mısır, Tunus, Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Fas gibi Orta Doğu ülkelerinden 4 kıta 80 ülkeden 4 bin 500’ün üzerinde ulusal ve uluslararası ziyaretçi katılımı bekliyoruz” dedi.

2019 İlkbahar/Yaz Bebek Çocuk Modası ve Trendleri WGSN ile İstanbul Kids Fashion’da…

İstanbul Kids Fashion Fuarı, düzenlediği etkinliklerle de sektörün geleceğinin şekillenmesine rehberlik ediyor. Dünya genelinde moda ve stil endüstrisine hizmet veren trend araştırma, analiz ve bilgi servisi WGSN’den Allison Goodfellow Ash, 17 Temmuz Salı günü saat 14:00’te İstanbul Fuar Merkezi Salon 9, F108 numaralı alanda 2019 ilkbahar/yaz bebek çocuk modası ve trendlerine dair ipuçlarını vereceği bir sunum gerçekleştirecek. 2019 yılında bebek çocuk modasına dair, renk, desen, iplik, kumaş, aksesuar vb öngörüler sunulacak.

Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü de 19 Temmuz, Perşembe günü saat 14:00’te Öğretim Üyesi Dr. S. Çiğdem Koçak’ın moderatörlüğü’nde ‘Türkiye’de Kadın Girişimciler’ Zirvesi düzenleyecek. Etkinlikte Sanatçı Fırat Neziroğlu, Tasarımcı Esin Öney Nayır ve Endüstri Mühendisi Bahar Yıldırım,olarak konuşmacı olarak yer alacak.

Tarihte Çocuk Modası Fotoğraf Sergisi de ilk defa İstanbul Kids Fashion’da sergilenecek. Fuar süresince Salon 9, F108 numaralı alanda ziyarete açık kalacak sergide 1900’lerden 1980’lere kadar Türkiye, ABD, İtalya, İngiltere ve Almanya gibi pek çok ülkeden dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısının eserleri yer alacak.