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Bayramda trafiğe çıkacaklara lastik kontrolü uyarısı

22 Haziran 2017 Perşembe 12:15
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LASİD: - "Lastik, sizi hem yola hem hayata bağlar. Uygun ve doğru olmayan lastik kaza sebebidir. Bayram tatilinde trafiğe çıkmadan önce mutlaka lastiklerinizin hava ve diş derinliği kontrollerini yaptırın"

Bayramda trafiğe çıkacaklara lastik kontrolü uyarısı
İSTANBUL (AA) - Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD), Ramazan Bayramı tatilinde trafiğe çıkacak sürücülere araç lastiklerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu. 

Dernekten yapılan açıklamada, güvenli sürüş için öncelikli şartın doğru lastik olduğu belirtildi.

Bayram tatilinde trafiğe çıkmadan önce lastiklerin kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lastik, güvenli bir sürüş için can simididir. Lastik, sizi hem yola hem hayata bağlar. Uygun ve doğru olmayan lastik kaza sebebidir. Bayram tatilinde trafiğe çıkmadan önce mutlaka lastiklerinizin hava ve diş derinliği kontrollerini yaptırın. Aracınızın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı noktası, lastiğinizin yola bastığı alandır. O da neredeyse el avucunuz kadardır. Bu alanı doğru kullanmazsanız hayatınızı, araçtaki yolcuların hayatını, trafikteki başka araçları ve onların hayatlarını da tehlikeye atmış olursunuz. Güvenli sürüş için aracınıza en uygun ve doğru lastiği seçmeli, onu da doğru şekilde kullanmalısınız. Bakım ve kontrollerini düzenli yapmalısınız. Trafik, tüm sürücü ve yayaların ortak bir bilinçle ve birbirine saygı duymaları sayesinde sağlıklı yürür." 



- Seyahat öncesi lastiğin bakım ve kontrolü için yapılması gerekenler



LASİD'in açıklamasında, seyahat öncesi lastiğin bakım ve kontrolü için adım adım yapılması gerekenler de sıralandı.

Açıklamada, sürücülere şu uyarılarda bulunuldu:

"Düzensiz aşınmaları ve özürleri tespit edin, gereğini yapın. Lastiklerinizin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yaptırmalısınız. Lastiğinizin herhangi bir noktasında görülen düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler uzmanları tarafından incelenmeli ve alınacak karara göre uygulama yapılmalıdır. Unutmayın, lastiklerin hasarsız sırt deseni yola tutunmasını sağlar ve frenleme için ihtiyaç duyulan mesafeyi direkt etkileyerek hayatınızı korur. Doğru ve uygun hava basıncı basın. Lastiklerinizin uygun hava değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol edin. Lastiğinize, aracınızın kullanım kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havayı basmalı/bastırmalısınız. Hava basıncı tercihen lastikler soğukken veya en azından 2 saat boyunca hareket etmemişken ölçülmelidir. Balans ayarını kontrol edin. Lastiklerinizin balans ayarlarını yaptırmalısınız. Unutmayın, balans ayarı yapılmamış lastikler sürücünün yorulması, erken lastik aşınması ve aracınızın süspansiyonunda gereksiz aşınmayla sonuçlanan titreşimlere neden olabilir."

Açıklamada, yola sabah erken saatte çıkılması, mola yerlerinin önceden belirlenmesi, uzun yolda 2 saatte bir veya her 150 kilometrede bir 15 dakika mola verilmesi önerisinde bulunularak, "Takip mesafesini koruyun ve şehir içinden geçerken hızınızı düşürün. Kısa farlarınızı gece gündüz açık tutun ve hız limitlerine uyun. Emniyet kemerini takın ve tüm araç içindekilere de taktırın. 12 yaşın altındaki çocukları boyları ve kilolarına göre düzenlenmiş güvenlik koltuklarına oturtun, kucakta ve ön koltukta asla taşımayın." ifadeleri kullanıldı. 




Anadolu Haber Ajansı
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