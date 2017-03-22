Bayer’in Türkiye’deki 2016 yılı cirosu 557 milyon Avro

Şirketin bir önceki yıla oranla çift haneli rakamlarda büyüme kaydettiğini belirten Bayer Türk CEO’su Hubert Braun, 2017 yılı için de iyimser olduklarını söyledi. Bayer dünyasında ilk 20 ülke arasında yer alan Türkiye’nin stratejik bir pozisyona sahip olduğunu vurgulayan Braun, “Henüz karşılanmamış tıbbi ve tarımsal ihtiyaçlara yönelik inovatif ürün ve çözümlerimizle Türkiye’de büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

Bugüne kadar Türkiye’de gerçekleştirdiği yatırımların toplam değeri 200 milyon Avro’yu aşan Bayer; Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika Bölgesi’ndeki bazı faaliyetleri için de Türkiye’yi bölgesel üs olarak kullanıyor. İki üretim tesisi, bir geliştirme merkezi ve dokuz bölge ofisiyle faaliyet göstern Bayer Türk’ün 2016 yılsonu itibarıyla1331 çalışanı bulunuyor. Bayer, Türkiye’den 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Küresel ciro yaklaşık 46,8 milyar Avro’ya ulaştı

Bayer’in küresel cirosu ise 2016 yılında yüzde 1,5 artarak 46,8 milyar Avro düzeyine ulaştı. Özel giderler öncesi FVAÖK (faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr) ise yüzde 10,2 artarak 11,3 milyar Avro oldu. Bayer’in 2016 yılındaki Ar-Ge harcamaları bir önceki yıla oranla yüzde 9,2 artarak 4,7 milyar Avro’yu aştı.