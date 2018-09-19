Bayer Türkiye’deki girişimcileri “girişimci haritası”na davet ediyor

Bayer; bu yıl ilk kez Türkiye’de hayata geçirdiği Girişim Hızlandırma Programı Grant4Apps Türkiye ile birlikte hazırladığı Girişimci Haritası’na sağlık alanındaki start-up’ları davet ediyor. Şu anda sağlık alanında Türkiye’de kurulan Türk girişimci şirketlerinin tanıtımına destek vermek amacıyla hazırlanan harita, her yıl güncellenecek.

Yenilikçiliğin tüm iş dünyasında etkili bir şekilde yaşatılması ve yaygınlaştırılabilmesi için oluşturulan bu harita kadın sağlığı, beslenme, kişisel sağlık, medikal görüntüleme, hastane yönetimi, medikal cihaz, giyilebilir cihazlar, hasta takibi, rehabilitasyon, solunum gibi birçok alanı içeriyor. Bayer, sosyal medya hesaplarında ve çeşitli mecra ve platformlarda Girişimci Haritası’nı paylaşarak, start up’lara iletişim desteği de sağlayacak.