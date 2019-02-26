Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 2019 yılı Pul Emisyon Programı kapsamında hazırlanan “Baksı Müzesi (Bayburt)” konulu anma pulunu 25 Şubat 2019 tarihinde tedavüle sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülüne layık görülen ve Avrupa Konseyi’nden 2014 Müze Ödülü’nü alan Bayburt Baksı Müzesi de PTT A.Ş. tarafından yayımlanan pullar arasında yerini aldı. Bu kapsamda düzenlenen Bayburt Baksı Müzesi Konulu Pul İmza Töreni ve Türk Halk Müziği Konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonunda gerçekleşti.

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, PTT'nin bu pul ile Baksı Müzesi'ni tarihe ve hafızalara kazıyacağını belirterek, “Bu yüzden çok kıymetli bir faaliyet gerçekleştirildi. Benim için Baksı Müzesi hayatı her yönüyle yaşayan bir mekân. Esasen bir yaşam müzesi. İftihar ettiğimiz Baksı Müzesi'nin PTT tarafından böyle bir lansmana konu edilmesinden dolayı büyük gurur duyduk” ifadelerini kullandı.

"Baksı Müzesi’nin tanıtımına mütevazı bir katkı sağlayacak"

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise konuşmasında, PTT olarak dünya markası olma yolunda gece gündüz çalışmalarının yanı sıra kalıcı işler yapmak için; sanata, spora ve kültüre yeterli önem verilmesini gerektiğini söyledi. PTT’nin daima “hayatı kolaylaştırmak” ilkesiyle çalışarak vatandaşa hizmet ettiğini vurgulayan Bozgeyik, “PTT, yoğun mesaisiyle faaliyet gösterdiği alanlarda insanımızın ihtiyacını karşılamış, her dönemde çağın gereklerini takip ederek ülkemize birçok yenilik getirmiştir. PTT olarak, topluma sunduğumuz ürün ve hizmetlerin yanı sıra; kültür, sanat ve spor alanlarında da birçok faaliyet yürütüyoruz” dedi.

Her yıl yapılan Emisyon Pulları Programı kapsamında yılın en önemli olaylarını kalıcı hale getirdiklerini kaydeden Bozgeyik, program hakkında duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları söyledi:

“Bugün imza törenini yaptığımız pullar ile Baksı Müzesi’nin, Bayburt’u ve Türkiye’yi tanımak isteyen birinin kesinlikle bilmeyi ve görmeyi ihmal etmemesi gereken yerler arasında olduğunu tasdik eden bir vesikayı da yayımlamış oluyoruz. Bu vesika, bir yandan filatelistlerin koleksiyonunda yer alarak müzenin tanıtımına mütevazı bir katkı sağlayacak, bir yandan da müzenin varlığını gelecek nesillerin hafızasına ihtar eden bir işaret olacaktır.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt törende yaptığı konuşmada, Baksı Müzesi’nin ziyarete açıldığı günden itibaren Bayburt’un ve Türkiye’nin iftihar ettiği bir değer olduğunu belirterek, “Bu değerin PTT tarafından bir pul ile tasdik edilmesi, isabetli bir jest olarak bizleri sevindirmiştir. PTT kurulduğu günden beri yürüttüğü faaliyetlerle vatandaşa hizmetle beraber toplumun kültür ve tarihini tanıtarak, gelecek kuşaklara ulaştırıyor” dedi.

PTT'nin topluma sunduğu ürün ve hizmetleri düzenli olarak güncellediğini vurgulayan İskurt, "PTT büyük kurumlara yakışacak şekilde sosyal sorumluluk alarak spor, kültür ve sanat alanında çeşitli faaliyetler yürütmektedir” diye konuştu.

Törende söz alan Ankara Valisi Vasip Şahin, “Hüsamettin Koçan'a Baksı Müzesi'nin kültür hayatımıza kazandırılması için göstermiş olduğu gayret ve fedakarlık için teşekkür ediyorum. Sadece Bayburt'a değil, ülkemize bir marka kazandırdı. Gelenek ile moderni buluşturdu” diye konuştu.

Baksı Kültür Sanat Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, PTT ailesine teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında, “Müze yaşantının bir parçasıdır. Hatırlayan ve düşleyen bir kültür politikasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Biz, yerel ama aynı zamanda evrensel; hatırla ama hayal et politikasıyla bu müzeyi kurduk” dedi.

Genel Müdür Kenan Bozgeyik'in protokole hediye takdiminden ve imza töreninden sonra Türk Halk Müziği konserine geçildi.