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BATMAN'DA TERÖR OPERASYONU

24 Ocak 2017 Salı 12:46
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Hasankeyf ilçesinde ortaya çıkarılan sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

BATMAN'DA TERÖR OPERASYONU
BATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bir sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarının tespit edilmesi amacıyla Hasankeyf kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ortaya çıkarıldı.

Sığınakta telsiz, dedektör, 4 roketatar, 10 uzun namlulu silah, 20 roketatar fişeği, 50 fişek, 20 elektrikli fünye, birer el bombası ve mayın, 5 anahtar sistemli ve telsiz komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak güvenlik güçlerince imha edildi.

Anadolu Haber Ajansı
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