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Batı’ya taşımalarımızın hızlı ve uygun maliyetli olması için rekabet şart!

16 Kasım 2017 Perşembe 17:31
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Ulusoy RoRo İşletmelerinin, UN RoRo işletmelerine satışının Rekabet Kurulu tarafından onaylanmamasını değerlendiren UND Başkanı Çetin Nuhoğlu; “AB ülkelerinde ayrımcı karayolu geçiş ücretleri ile mücadele eden sektörümüz, Avrupa taşımalarında karayoluna alternatif olan RORO hizmetlerinde bu satın almanın sonucunda rekabetsiz bir Pazar oluşmasından endişe etmekteydi. Rekabet Kurulu Kararı ile bu ihtimal ortadan kalktı “ dedi.

Batı'ya taşımalarımızın hızlı ve uygun maliyetli olması için rekabet şart!
Nuhoğlu, “Geçtiğimiz hafta Adalet divanı tarafından Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan’da taşımacılarımızdan alınan ayrımcı geçiş ücretlerinin hukuksuz ve haksız olduğuna karar verilmesi bizleri çok mutlu etti. Uygulamanın başlaması ile Batı’ya karayolu ile ulaşma maliyetlerimiz düşecek bu da doğal olarak karayoluna alternatif olan RoRo fiyatlarının düşmesini sağlayacaktır” dedi.

Güzergâhlarda yaşanan zorluklara işaret eden Nuhoğlu; “Daha kısa olan bir karayolu güzergâhı dururken araçları daha uzun bir deniz güzergâhından ve karayoluna göre çok daha yavaş olan gemi ile taşımak zaten normal bir durum değildir. Bilindiği üzere, Türkiye’den İtalya’ya RoRo taşımacılığı 1993 yılında Yugoslavya iç savaşı sebebiyle Türk araçlarının Avrupa’ya ulaşımının zorlaşması üzerine kurulmuş bir sektördür. Bu sistemin başarısı güzergâhtaki zorluklara ve ilave maliyetlere çok bağlıdır. Bu güzergâhtaki zorluklar kalktıkça RoRo hizmetlerinin fiyatının düşmesi ve operasyon süresinin kısaltılması zorunludur” dedi.

BATI TAŞIMALARINDA EK MALİYET KALKTI ŞİMDİ SIRA GÜMRÜKLERDEKİ GEREKSİZ BEKLEMELERDE!
Çetin Nuhoğlu ayrıca UND olarak karayolundaki haksız ücretler ve gereksiz beklemelere savaş açtıklarını belirterek “Avrupa Adalet Divanı kararı ile haksız maliyet sorunu çok şükür çözüldü. Şimdi sıra beklemenin ve verimsizliğin adresi olan Kapıkule gibi gümrük kapılarında yaşadığımız beklemeleri ortadan kaldırmakta” dedi. Kapıkule’de yaşadığımız bekleme sefer süresini iki katına çıkarıyor. Nuhoğlu “Karayolunda süre kısalıp gereksiz maliyetler ortadan kalktıktan sonra sektörümüz Avrupa’ya olan taşımalarda ağırlıklı olarak karayolunu tercih edecektir. Bizim sektörümüz tekeri döndükçe mutlu olur. Bu şartlar sağlandıktan sonra yine de RoRo tercih ediliyorsa bugün olduğu gibi zorunlu olduğu için değil, avantajlı olduğu için tercih edilmiş demektir. Bu avantajlar da ancak RoRo hizmetlerinde sağlıklı rekabet ortamı ile mümkün olabilecektir. Rekabet Kurulu Kararı bu açıdan önemlidir” diye ekledi.

Basın Bülteni
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