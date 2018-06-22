BATI MEDYASI SEÇİMLERE NASIL BAKIYOR?

TRT World bünyesinde araştırma ve akademik faaliyetler icra eden düşünce kuruluşu TRT World Araştırma Merkezi (TRT World Research Centre) “2018 Türkiye Seçimlerinin Ana Akım Batı Medyasındaki Yansımaları” (Patterns of Western Mainstream Media Coverage during Turkey’s 2018 Elections) başlıklı İngilizce raporu web sitesinde yayınladı. (Rapora ulaşmak için…)

Yoğun bir araştırma sürecinin ürünü olan 20 sayfalık bu raporda, Türkiye karşıtı kara propagandanın 2018 seçimleriyle ilgili yapılan haberlerde aynı önyargı ve algı yönetimi kullanılarak nasıl servis edildiği Batı medyasından örneklerle gözler önüne seriliyor.

Agence France Press, Associated Press gibi haber ajanslarıyla Washington Post, New York Times ve Guardian gibi tanınmış gazetelerin medyatik tutumlarının incelendiği çalışmada, 18 Nisan-5 Haziran 2018 aralığında yapılan haberlerin %56'sında Türkiye'deki siyasal sistem ve ülke liderliğine dair yanlış bilgiler bulunduğu, %38.8'inin de verileri bariz bir şekilde çarpıtarak Türkiye ekonomisini karaladığı ortaya çıktı. İncelenen metinlerin yalnızca %5.2'sinde seçimlerden belirgin bir taraflılık olmaksızın bahsedildiği belirlendi.

Raporda, Batı’daki Türkiye algısının nasıl şekillendiğini incelemek amacıyla Amerika, İngiltere ve Fransa’daki büyük medya kuruluşlarının, 2018 Genel Seçimleri ’ne dair yaptıkları haberler söylem analizine tabi tutularak, hangi çerçevelerin sürekli olarak kullanıldığı incelendi.

TRT World Araştırma Merkezi Müdürü, Dr. Tarek Cherkaoui tarafından yürütülen araştırmada, 2018 seçimleriyle ilgili haberlerde “otoriterlik” ve “ekonomik kırılganlık” söylemlerine yoğun olarak yer veren Batı medyasının, Türkiye’deki demokratik işleyişi tamamen görmezden geldiği ispatlandı.

Türkiye karşıtı duruşun Batı medyasında uzun yıllardır var olduğunu belirten Cherkaoui, 15 Temmuz darbe girişimi gibi en belirgin süreçlerde dahi Batılı medya kuruluşlarının demokrasinin korunmasından yana bir duruş sergilemediğini hatırlattı.

Türkiye’nin ekonomik büyümesine dair somut verilerin tamamen göz ardı edildiğini veriler doğrultusunda ispatlayan Cherkaoui, Batı medyasının AGIT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) gibi saygıdeğer kurumların raporlarını dahi görmezden geldiğini ifade etti.

Batı ana akım medyasının, koro halinde “Türkiye’de yükselen otoriterlik” söylemlerine devam ettiğini hatırlatan Cherkaoui, bu tutumun ancak Türkiye karşıtı ideolojik eğilimlerle açıklanabileceğini söyledi.

Cherkaoui ayrıca Türkiye’nin ekonomik büyümesine dair somut verilerin tamamen gözardı edildiğini ve son dönemdeki finansal dalgalanmaların küresel bağlamından kopartılarak, “ekonomik olarak kırılgan Türkiye” söylemiyle özellikle finans ve iş çevrelerinde “zayıf bir Türkiye” imajı yaratılmaya çalışıldığını verilerle tespit etti. Bütün bu taraflı medyatik duruşların ve saldırgan söylemlerin, halihazırda akademik medya literatüründe de işaret edildiği haliyle, Batılı ülkelerin jeopolitik ve ekonomik çıkarlarıyla yakından alakalı olduğunu sözlerine ekledi.

Özellikle kritik siyasal süreçlerde Türkiye’yle ilgili benzer tutumların başka alanlarda da sıklıkla görüldüğünü belirten Dr. Cherkaoui, raporu çerçevesinde bu çerçevede daha fazla çalışma yapılması ve Batı medyasındaki Türkiye karşıtı eğilimlerin daha yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Raporun yayınlandığı TRT World Araştırma Merkezi bölgesel ve küresel gelişmelere analitik perspektifler geliştirmeyi amaçlayan bir düşünce kuruluşu olarak Şubat 2017’de kurulmuştur ve kâr amacı gütmeyen bir araştırma enstitüsü olarak çalışmalarına devam etmektedir. TRT World Araştırma Merkezi’yle ilgili daha detaylı bilgi almak için web sayfasını ziyaret edebilirsiniz: researchcentre.trtworld.com

Türk toplumunu yakından ilgilendiren bu raporun amacı Batılı medya kuruluşlarının seçimlere olan yaklaşımlarında ve yaptıkları haberlerde ortaya çıkan önyargılı tutumu belirlemek ve bu tutumun etkilerinin kapsamlı bir analizini yapmak. Dr. Cherkaoui çalışmanın sonuçları itibariyle Batı medyasındaki Türkiye’ye yönelik hakim anlatıların, ülkeyi karalama potansiyellerini ortaya çıkardığının altını çizdi.