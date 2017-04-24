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BATI BALKANLAR'DA MİRAÇ KANDİLİ

24 Nisan 2017 Pazartesi 00:37
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Balkanların batısındaki Bosna Hersek, Makedonya ve Sırbistan'da yaşayan Müslümanlar Miraç Kandili'ni kutladı.

BATI BALKANLAR'DA MİRAÇ KANDİLİ
SARAYBOSNA (AA) - 

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kandil dolayısıyla Kur'an-ı Kerim gecesi düzenlendi, dualar edildi ve ilahiler okundu. Miraç Kandili dolayısıyla ülke genelindeki camilerde çeşitli programlar gerçekleştirildi. 

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaşayan Müslümanlar ise tarihi Mustafa Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit, Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler dinledi. 

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'dakiler başta olmak üzere birçok camide Kur'an-ı Kerim okundu.

Balkan ülkelerindeki Müslümanlar, kandil gecesini ibadet ve dualarla geçiriyor.


Anadolu Haber Ajansı
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