BATI BALKANLAR'DA MİRAÇ KANDİLİ

SARAYBOSNA (AA) -

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kandil dolayısıyla Kur'an-ı Kerim gecesi düzenlendi, dualar edildi ve ilahiler okundu. Miraç Kandili dolayısıyla ülke genelindeki camilerde çeşitli programlar gerçekleştirildi.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaşayan Müslümanlar ise tarihi Mustafa Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit, Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler dinledi.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'dakiler başta olmak üzere birçok camide Kur'an-ı Kerim okundu.

Balkan ülkelerindeki Müslümanlar, kandil gecesini ibadet ve dualarla geçiriyor.

Anadolu Haber Ajansı