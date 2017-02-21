Başkentte uyuşturucuyla mücadele

ANKARA (AA) - Ankara'da, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında haklarında işlem yapılan 91 şüpheliden 22'si tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 13-20 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 4 bin 19 gram esrar, 235 gram eroin, 149 gram kokain, bin 126 gram "skunk", 43 gram "bonzai", 51 gram metamfetamin, 9 gram afyon sakızı olmak üzere 5 bin 632 gram uyuşturucu, 972 ekstazi hap, 18 sentetik ecza hapı olmak üzere 990 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı oldukları iddiasıyla 44, kullanıcı oldukları iddiasıyla 39, bulundurma ve benzer suçlardan 8 kişiye yasal işlem yapıldı. Bir şüphelininse emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerden 22'si, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu satmak, kullanmak ve bulundurmak suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 6 tabanca, 7 şarjör, 43 tabanca mermisi, 2 av tüfeği ve bir kurusu sıkı tabancanın yanı sıra uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 18 bin 925 lira, 50 avro ve 200 dolar bulundu.

- Polis araçlarına çarparak kaçan zanlı yakalandı

Öte yandan, yürütülen operasyonlar kapsamında, 18 Şubat'ta Etimesgut ilçesi İstanbul yolu uygulama noktasında durdurulmak istenen bir araç polis otolarına çarparak kaçmaya başladı. Eryaman istikametine kaçan 34 RK 2689 plakalı araç tekrar durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya başlayan Vedat T. kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Vedat T'nin üstünü arayan görevliler montunun iç kısmına gizlenmiş 519 gram esrar, 37 gram toz kokain, 250 ekstazi hap ele geçirildi.

Anadolu Haber Ajansı