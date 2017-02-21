Başkentte telefon dolandırıcılarına suçüstü

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak, bir kişiyi dolandırmaya çalıştıklarını tespit ettiği şüphelileri, suçüstü yaparak yakaladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, polis ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, vatandaşlardan para ve ziynet eşyası talep eden çete üyelerine yönelik şikayetler üzerine harekete geçti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişiyi yönlendirdikleri tespit edilen M.Ç. ve 18 yaşından küçük A.Ö, Mamak Caddesi'nde suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, 16 Şubat'ta Dikmen Mahallesi'nde aynı şekilde gerçekleşen bir olayın faillerinin eşkaline uyduğunu tespit eden ekipler, mağdurlara fotoğraf tespiti yaptırdı.

Dolandırılan M.Ç. ve F.A. kendisini polis olarak tanıtarak, para ve ziynet eşyası alan A.Ö'yü teşhis etti. Şüpheli M.Ç'nin ise değişik tarihlerde gerçekleşen sekiz benzer olayın faili olduğu kamera görüntülerinden tespit edildi.

Ayrıca şüpheli M.Ç'nin "kurye" olarak tabir edilen görevi yürüttüğü, telefonda kendisini polis veya savcı olarak tanıtan arkadaşının yönlendirdiği bir mağdurdan, Mamak Belediyesi önünde para ve ziynet eşyası aldığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Dolandırdıkları şahıslardan 342 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası aldıkları tespit edilen M.Ç. ve A.Ö. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Anadolu Haber Ajansı