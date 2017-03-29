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Başkentte çocuklara trafik eğitimi

29 Mart 2017 Çarşamba 12:58
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- MEB ve TÜSEKON iş birliğiyle trafik konusunda farkındalık kazandırılması amacıyla okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine eğitim verildi

Başkentte çocuklara trafik eğitimi
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu (TÜSEKON) iş birliğiyle trafik konusunda farkındalık kazandırılması amacıyla okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Çankaya Muazzez Karaçay İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programında, çocuklara trafikte bilinçli olunması, başkalarının hakkına saygı gösterilmesinin gerekliliği, yol ve çevresinin güvenli kullanımı, trafik kazaları, sebep ve sonuçları anlatıldı.

Çankaya Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Süslü, burada yaptığı konuşmada, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin bilinçlendirilmesi amacıyla bir araya geldiklerini, imzalanan protokolle küçük yaşlardaki çocukları eğiterek, trafik konusunda bilinçli bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

TÜSEKON Genel Başkanı İsmail Yılmaz da "Ağaç yaş iken eğilir" sözü doğrultusunda yola çıktıklarını belirterek, "Her yıl meydana gelen binlerce kazanın önlenmesi ve bu kazalar sonucunda can kayıplarının azaltılması ve trafik konusunda milli bilinç uyandırmak amacıyla ülkemizdeki tüm okul öncesi ve ilköğretim okullarını geziyoruz." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı
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