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Başkentte camiden hırsızlık

14 Haziran 2017 Çarşamba 11:07
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Ankara'da bir camiye giren hırsızlar, imam odasının kapısını kırarak oda içindeki ısıtıcılar, çaydanlık takımını ve güvenlik kamerasının kayıt cihazını çaldı

Başkentte camiden hırsızlık
ANKARA (AA) - Başkentte, bir camiye giren hırsızlar, imam odasının kapısını kırarak oda içindeki ısıtıcıları, çaydanlık takımını ve güvenlik kamerasının kayıt cihazını çaldı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 771'inci Sokak'ta bulunan Yıldırım Beyazıt Yeni Cami'ne akşam saatlerinde giren hırsızlar, imam odasından caminin ısıtıcılarını, çaydanlık takımını ve güvenlik kamerasının kayıt cihazını çalarak kaçtı.

Camide hırsızlık olayı olduğunun bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için inceleme başlattı.

Cami imamı Mevlüt Demir, AA muhabirine, daha öncede camide ve çevrede hırsızlık olaylarının olduğunu belirterek, yetkililerden imam odasına giren hırsızların yakalanmasını ve çevrede hırsızlık olaylarına ilişkin önlemlerin artırılmasını istedi.

Anadolu Haber Ajansı
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