Başkası şifrelemeden kendi verilerinizi siz şifreleyin!

Merkezi Avrupa Birliği sınırları içindeki en büyük bilgi güvenliği kuruluşu olan ESET, bu konudaki hazırlıklarına erken başlamış ve iki yıl önce İngiltere merkezli DESLock’u satın almıştı. DESlock, her ölçekteki firma için kolay ve güçlü şifreleme ya da bir başka ifadeyle kripotalama sağlıyordu. DESlock çözümlerini iki yılık süreçte kendi sistemlerine entegre eden ESET, şimdi



bu hizmeti ESET Endpoint Encryption başlığı altında birleştirdi. ESET, bu adımla, geniş tüketici portföyüne ve kurumsal müşterilerine bilgi güvenliği konusunda daha geniş çaplı çözümler sağlamaya odaklanıyor.

2018 yılı şifreleme için kilit önemde olacak



“Bu önemli dönüm noktasına ulaştığımız için çok mutluyuz” açıklamasını yapan ESET Endpoint Encryption Yöneticisi David Tomlinson, “Önümüzdeki yıl şifreleme alanında köklü bir devrim olacağından kaliteli bir çözüm ihtiyacı hiç bu kadar önemli olmamıştı. Çözümümüz, geniş şifreleme seçenekleri yelpazesi ve kolay kullanımı ile her boyuttaki işletmede rahatlıkla kullanım imkanı sunmaktadır” diye konuştu.

Hangi avantajları sunuyor?



Kullanıcılar, bu yazılımla sürücülerini, çıkarılabilir medyalarını, dosya ve e-postalarını şifreleyerek, siber saldırı ve siber hırsızlıklara karşı güvenlik altına alıyor.

ESET Endpoint Encryption; anahtar uzunluğu, şifreleme algoritması ve kullanılabilirliğin en iyi dengesini sağlayarak, her tür kişisel veriyle çalışan şirketler için yaklaşmakta olan AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin gerekliliklerini karşılıyor.

Türkiye’yi de ilgilendiriyor

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve içerdiği yükümlülükler yalnızca AB merkezli işletmelere odaklanmıyor. Bu değişiklikler, AB vatandaşlarının kişisel verilerini işleyen AB içindeki veya dışındaki her işletmeyi etkileyecek. Yani Avrupa ülkeleri ile ticari ilişki içinde olan tüm Türk şirketleri, işlerini sürdürebilmek için bu yönetmeliğin gerekliliklerini dikkate almak zorunda kalacak.

Avrupa Birliği bünyesinde 2018 Mayıs’ında yürürlüğe girecek olan AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği, kurumlar ve şirketlerin kendi verilerini şifrelemesini çok önemli bir siber güvenlik önlemi olarak tanımlıyor ve zorunluluk haline getiriyor.Basın Bülteni