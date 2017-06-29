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Başkanı İrina VLAH, Türkmenistan'a resmi bir ziyaret

29 Haziran 2017 Perşembe 16:31
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Gagauziya Başkanı İrina VLAH 28-30 Haziran'da Türkmenistan'a resmi bir ziyaretle bulundu.

Başkanı İrina VLAH, Türkmenistan'a resmi bir ziyaret
Dünyanın her yerinden delegelerin bir jübile doğum günü ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı kutluyorlar. Bu kutlamalara katılmak için Gagauziya Başkanı Irina Vlah da davet edildi.
Bugün burada olmak ve tüm bizim Gagauz halkının temsilederim. gösterdiğim katkısı ve Gagauziya yardım etmek arzusu, Sizi çok takdir ediyorum. Gagauz tümünden iki kardeş halk arasındaki ilişkilerin gelişmesine kişisel katkılarından dolayı Türkmenistan Gurbanguli Berdimuhamedova Başkanı Irina Vlah Size «Gagauz Yeri» en yüksek Odülü verdi.
Düzenin tören sunumu ait ─ Türkmenistan Başkanı 60. yılı doğum yıldönümü gününde gerçekleştii
Tören tebrikler Gurbanguli Berdimuhamedov, Aşkabat'ta Türkmenbaşı Sarayı'nda gerçekleşti.
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un Gökoğuz adına yaptığı faaliyetin takdir Yetkilisi teşekkür etti. O Çesmeköy de bir kreş inşaatı Gagauz özerklik destekleyen sadece ilk adım olduğunu vurguladı.
"Biz, aslında, çok Gagauz kardeş insanlara yakın ve samimi insani ve kültürel bağları kurmak istiyoruz. Biz Gökoğuz uygulanan proje, Çesmeköy de bir kreş inşaatı - gerçek kanıtı. O "Dostluk"adını denir tesadüf değil. Ben Türkmenistan hep Gagauz kardeş halkının" tam destek sağlayacağını bir kez daha sizi temin etmek istiyorum - Gurbanguli Berdimuhamedov'un güvence verildi.


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