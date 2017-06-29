Başkanı İrina VLAH, Türkmenistan'a resmi bir ziyaret

Dünyanın her yerinden delegelerin bir jübile doğum günü ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı kutluyorlar. Bu kutlamalara katılmak için Gagauziya Başkanı Irina Vlah da davet edildi.

Bugün burada olmak ve tüm bizim Gagauz halkının temsilederim. gösterdiğim katkısı ve Gagauziya yardım etmek arzusu, Sizi çok takdir ediyorum. Gagauz tümünden iki kardeş halk arasındaki ilişkilerin gelişmesine kişisel katkılarından dolayı Türkmenistan Gurbanguli Berdimuhamedova Başkanı Irina Vlah Size «Gagauz Yeri» en yüksek Odülü verdi.

Düzenin tören sunumu ait ─ Türkmenistan Başkanı 60. yılı doğum yıldönümü gününde gerçekleştii

Tören tebrikler Gurbanguli Berdimuhamedov, Aşkabat'ta Türkmenbaşı Sarayı'nda gerçekleşti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un Gökoğuz adına yaptığı faaliyetin takdir Yetkilisi teşekkür etti. O Çesmeköy de bir kreş inşaatı Gagauz özerklik destekleyen sadece ilk adım olduğunu vurguladı.