BAŞKAN TEKİNTAŞ “GELECEĞİ İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bir süredir Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevini yürüten Engin Tekintaş, bugün toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan oylama sonrasında asaleten başkan olarak seçildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçmek amacıyla olağanüstü toplandı. Mecliste yapılan seçimde AK Parti grubunun adayı olan Engin Tekintaş, kullanılan 67 oyun 66'sını aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Engin Tekintaş, yaptığı konuşmada, Ordu'ya hizmet için 4,5 yıldır görev yapan Enver Yılmaz'a teşekkür etti. Yılmaz'a bundan sonraki hayatında başarılar dileyen Başkan Tekintaş, zor bir görev üstlendiğinin farkında olduğunu söyleyerek, “Uzun yıllardan bu yana siyaset yapıyorum. Siyasetteki amacım halka hizmet, gönül alma ve doğru istikamette yola devam etmektir” dedi.

“GÖREVİMİZ BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE HALKA HİZMET ETMEK”

Mecliste yapılan oylama sonucu oyların yüzde 99'unu alarak göreve başlamış bulunduğunu belirten Başkan Engin Tekintaş, " Görevimiz doğru istikamette gönül alarak birlik ve beraberlik içinde halka hizmet etmektir. Bize güven veren tüm Meclis Üyelerimize, Belediye Başkanlarımıza, Divan Üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte sizlerle birlikte hizmetlerimizi milletimizle gönül ilişkisini doğrudan kurarak devam ettireceğiz. Hizmetin devamı için almış olduğumuz bu görevi en iyi şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Bizi geleceğe taşıyacak hizmetleri sürdürebilmemiz için birlikte yola devam etmeliyiz” diye konuştu.

“19 İLÇEMİZLE BİRLİKTE DURMAK YOK YOLA DEVAM

Geride kalan 4,5 yılda Altınordu başta olmak üzere 19 ilçeye kalıcı hizmetler sunulduğunu ifade eden Başkan Tekintaş, “Bu hizmetleri kalıcı kılacağımızı biliyoruz ve daimi bir iz oluşturmak için gönül birliği ile gece gündüz çalışacağız. Aldığımız görevin ağırlığını ve sorumluluğunu biliyoruz. Bu görevin bize verdiği yükümlülüğün neticelerinde halkımız açısından çok güzel olacağının farkındayız. Çıtayı yüksek tuttuk ve bu çıtayı daha yukarılara taşımak hepimizin görevidir. Gelecek hepimizin. Ordu değişecek, Ordu gelişecek. 19 ilçemizle birlikte durmak yok yola devam” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ENGİN TEKİNTAŞ MÜHÜR BERATI VE MÜHRÜNÜ TESLİM ALDI

Koordinatör milletvekili olan Ak Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Başkan Tekintaş’a Ordu Büyükşehir Belediyesi mühür beratını ve mührünü teslim etti. Koordinatör Milletvekili Yılmaz, Başkan Engin Tekintaş’ı tebrik ederek, “Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin bugün yaptığı olağanüstü toplantıda Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Engin Tekintaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilmiştir. Gün el ele tutuşup, incinme ve kırılmaların telafi edilme günüdür. Ben Ordu’nun yetiştirdiği değerli bir evladı olan Tekintaş kardeşimizin Ordu’daki tüm bu hassasiyetleri göz önüne alarak ferasetiyle birlikte bu kucaklaşmayı gerçekleştirip Ordumuzu Mart 2019’daki yerel seçimlere hazırlayacağından hiç şüphem yok. Ben Başkanımızı, Teşkilatımızı ve Meclis Üyelerimizi tebrik ediyorum. Bu kararın Ordumuza, ülkemize ve AK Parti siyasetimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.