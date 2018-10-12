Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galiçya Cephesi Şehitliğini'ni ziyaret etti

Kahramanlar Meydanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki günlük Macaristan ziyaretinin son gününde Budapeşte’de Kahramanlar Meydanı’nı ziyaret ederek meçhul asker anıtına çelenk bıraktı. Törende Budapeşte Büyükelçimiz Ahmet Akif Oktay ve MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar da hazır bulundu.

Galiçya Cephesi Şehitliği Ziyareti

Macaristan Başbakan Yardımcısı Semjen Zsolt, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Ankara Büyükelçisi Kiss Gabor ve Müsiad Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar basta olmak üzere diğer heyet üyelerininde hazır bulunduğu törende her iki devletin milli Marşlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Galiçya Cephesi Şehitliği Anıtına çelenk bırakarak dua okudu. Şehitlik özel defterini imzaladıktan sonra şehitlerimizin kabirlerini de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyet üyeleri kabirlere karanfiller bıraktı.

Şehitlerimize Cumhurbaşkanımızdan ve Müsiad’tan karanfil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Budapeşte Büyükelçimiz Ahmet Akif Oktay, , Müsiad Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar ve heyet üyeleri kabirlere karanfiller bıraktılar. Başar yaptığı açıklamada 480 şehitlerimizin yattığı Galiçya Cephesi Şehitliğini her ziyaretinde yoğun duygular yaşadığını ifade etti. Fakat bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber ziyaret etmiş olmanın kendisinde daha önemli bir anlamı olduğunu belirtti. Bayrağımızın renkleri olan Kırmızı Beyaz karanfilleri kabirlere bıraktıklarını belirten, Müsiad Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi.



