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BAŞKAN ERDOĞAN YENİ KABİNEYİ AÇIKLADI

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı. İşte isim isim tam liste...

BAŞKAN ERDOĞAN YENİ KABİNEYİ AÇIKLADI

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı. İşte isim isim tam liste...

09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:14
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BAŞKAN ERDOĞAN YENİ KABİNEYİ AÇIKLADI

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ülkemiz tarihinin önemli demokratik dönüşümlerinden biri bugün başarıyla tamamlanmıştır. Dünyada yönetim sistemini, demokratik yollarla değiştirebilen az sayıdaki ülke arasına Türkiye olarak girmiş bulunuyoruz. Demokrasimiz 15 temmuz gecesi milletin kanı ve canıyla ispat etmiştir.

Gerek katılım itibarıyla gerekse sonuçlara baktığımız zaman dünyada eşi benzeri olmayan bir seçim gerçekleşmiştir. Bir kez daha seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temin ediyorum. Seçimlerde sandığa giderek 50 milyon vatandaşımıza parti ayrımı gözetmeksizin şükranlarımı sunuyorum. 

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaası için yüreğinde ülke ve millet sevdası olan herkesle çalışmaktan memnuniyet duyacağız.  Değerli arkadaşlar yeni yönetim sisteminin hazırlıklarına 16 Nisan halk oylamasının hemen ardından başlamıştık.

Bakan yardımcılarından başlayarak aşağıya doğru üst yönetim yapılarının hazırlıklarını tamamlıyoruz. Yeni yönetim mimarisini seçimlerden önce milletimizle de paylaşmıştık. Geçtiğimiz hafta boyunca da kanun değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün de resmen göreve başladık. Böylesine kapsamlı ve önemli bir değişimin kolayu olmadığı bir gerçektir. Ne bizim ne de bundan sonra gelecek olan cumhurbaşkanının yürütme konusunda milletimize öne sürecekleri bahaneleri kalmamıştır.

Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız. Değerli arakdaşlar cumhurbaşkanı olarak yeni dönemdeki en önemli yetkilerimizden biri de kabinemizi hiçbir sınırlamaya tabii olmaksızın oluşturabilmektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini onayladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay (Önceki görevi Başbakanlık Müsteşarı)

Adalet Bakanlığı: Abdülhamit Gül

Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanlığı: Hulusi Akar (Önceki görevi Genelkurmay Başkanı)

Milli Eğitim Bakanlığı: Ziya Selçuk (Önceki görevi Eğitimci)

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca (Önceki görevi Medipol Üniversitesi Mütevelli Başkanı)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Fatih Dönmez (Önceki görevi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mehmet Cahit Turan (Önceki görevi Karayolları eski Genel Müdürü)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Murat Kurum (Önceki görevi TOKİ Başkanı)

Tarım ve Orman Bakanlığı: Bekir Pakdemirli (Önceki görevi İş İnsanı)

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Ersoy (Önceki görevi İş İnsanı)

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu (Önceki görevi Spor Toto Teşkilatı Başkanı)

Çalışma, Sosyal Hizmetler-Aile Bakanlığı: Zehra Zümrüt Selçuk (Önceki görevi KADEM Ankara Temsilcisi)

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Berat Albayrak (Önceki görevi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı)

Ticaret Bakanlığı: Ruhsar Pekcan (Önceki görevi TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Mustafa Varank (Önceki görevi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı)

milliyet.com.tr

Son Güncelleme: 09.07.2018 23:21
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