Başkan Erdoğan Konya'da önemli açıklamalar

"6 aylık bir aranın ardından bir kez daha beraberiz. Geçtiğimiz yıl 4 defa gelmiştim. Bu yıl ikinci defa bir aradayız. Bizim için kurucu irade olan Konya tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de direniş ve dirilişin sembolüdür. Medeniyet kokan, kültür kokan bu şehir daima bizim gözbebeğimiz olmuştur. Seçim öncesi bir kez daha sizleri ziyaret edeceğim. Ayrıca yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon tl olan 99 kalem projenin açılışını gerçekleştiriyoruz."

"Selçuk Üniversitesi-Meram Belediyesi hattının projesinin de kısa sürede sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Şehrimiz için önemli olduğunu bildiğim çevreyolu inşaatı aşama aşama devam ediyor. Büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz, bakanlıklarımız Konya için çalışıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için şu anda görevi devam ettiren Uğur İbrahim Atalay kardeşimizi bu seçimin adayı gösterdik. Bu dönemde de Uğur İbrahim Bey'le sandıklardan tercihiyle yola devam edeceğiz. Konya'yı ona, onu da Konya'ya emanet ediyoruz."

YENİ PROJELER HİZMETE AÇILIYOR

Bugün resmi açılışını yaptığımız 99 projeyi teker teker saymaya kalsak akşamı ederiz. Onun için birkaç başlığı dile getirerek bu açılışları resmen gerçekleştirmiş olacağız. Eğitimde, 36 milyon liralık yatırımla 9 ayrı ilk orta ve lise binasını hizmete alıyoruz. Sağlıkta numune hastanesine 610 yatak ilave eden 148 milyon liralık yatırımı hizmete alıyoruz. TOKİ'nin tamamladığı konutları resmen hizmete açıyoruz. Yatırım bedeli 180 milyon lira olan Konya-Beyşehir yolu ve Karapınar şehir geçişi de resmi açılışını yapacağımız eserler arasında. Konya'ya 16 yılda yaptığımız yatırım 48.5 katrilyon."

"Bay Kemal lafla olmuyor bu işler. İcraat ne yaptın onu söyle. SSK'da genel müdürlük yaptın, hastaneler rezaletti. Biz Türkiye'yi ve Türk milletini çok sevdik. Çok sevdiğimiz için de çok daha fazla hizmet etme gayretinde olduk. Gece gündüz demeden milletimizin emrinde çalışıyoruz. Diğer ülkelerin durumunu gördüğümüzde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok iyi anlıyor ve görüyoruz. Milletimizle gurur duyuyoruz."

FIRAT OPERASYONU

"Sn. Trump ile konuştuk, gitmezlerse biz göndeririz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar. Terör koridorları ile rahatsız ediyorlar. Madem ABD ile stratejik ortağız, o zaman gereğinin yapılması lazım. Attığımız hiçbir adımın boşa atılmadığını biliyoruz. Senaryolar yazanlar ve tezgahlar kuranları başarısızlığa uğrattık. Biz bu konudaki mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Terörü bitireceğiz."