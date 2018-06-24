BAŞKAN ERDOĞAN

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabul edildiği 16 Nisan referandumu sonrası ilk defa sandık başına gitti. Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oyların yüzde 52.55'ini alan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazandı. Erdoğan böylelikle yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 30.67, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 8.36, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 7,33, SP'nin adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0.89 ve Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek yüzde 0.2'de kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasıyla Türkiye, 1923'ten beri uygulanan parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sistemine resmen geçmiş oldu.

YSK: Erdoğan salt çoğunluğu sağladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların salt çoğunluğunu aldığını bildirdi.

Erdoğan: Milletimizin sandıkta verdiği mesajı aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nın geçici seçim sonuçları ile ilgili yaptığı açıklama sonrası Ankara'da balkon konuşması yaptı.

"Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, milletimizin kendisidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'daki oylara bakıyorum, oradan ana muhalefete bayağı oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta. Vandallara ve ihanet çetelerine karşı koyduk, ellerini ovuşturarak Türkiye'nin diz çökmesini bekleyenlere derslerini hep birlikte verdik. Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet, bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır." dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm kardeşlerime, milletime şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın bir diğer kanadı olan MHP'nin Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve MHP'nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yemin töreninin hemen ardından bakanlarımızı, bürokratlarımızı belirleyip programımızı uygulamaya başlayacağız. Hemen yarından itibaren milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz. Sandıkta bize verdiğiniz güçle ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah hep birlikte ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

"Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık" diyen Erdoğan, "Önümüzdeki dönem, milletimizin karşısına tüm bu eksikliklerimizi tamamlayarak çıkacağımızdan emin olunuz" şeklinde konuştu.

Yıldırım: Görevi bırakırken müsterihim

AK Parti Genel Başkanvekili ve son Başbakan Binali Yıldırım seçimlerin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür. Gün, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür. Milletin adamı Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin cumhurbaşkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 7'den 70'e bütün vatandaşlarının hukuku artık güvence altındadır. Yeni sistemde Türkiye Cumhuriyetinin son başbakanı olarak bu kutlu yürüyüşü görevi bırakırken müsterihim, rahatım. Çünkü Türkiye artık darbelerin olmayacağı, milli iradenin sürekli hakim olacağı yeni bir güne uyanıyor. Şahsıma gösterdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum."

Bahçeli: Meclis'in kilit partisi olduk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin parti genel merkezinde değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, MHP'nin tarihi başarıya ulaştığını ve Meclis'in kilit partisi olduğunu söyledi.

"Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla ifa ediyoruz" şeklinde konuşan Bahçeli, "Cumhurbaşkanı seçimi ilk turda sonuçlanmış, kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir. Elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yapıcı, müspet, uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz" açıklamasını yaptı.

27. Dönem Milletvekilleri belli oldu

Yeni sistemle birlikte yürütmenin başı artık Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği Bakanlar Kurulu vasıtasıyla ülke yönetimi sağlanacak. 600 milletvekiliyle temsil edilen Meclis yasama görevine devam edecek. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti 293, CHP 146, HDP 67, MHP 50, İYİ Parti 44 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek. Sandıkların yüzde 77'sinin açıldığı (saat 03.45 itibarıyla) yurt dışı oyların tamamının sayılmasının ardından listede değişiklik olabileceği belirtildi.

İYİ Parti katıldığı ilk seçimde 44 milletvekili çıkardı

"Türkiye İyi Olacak" sloganıyla 25 Ekim 2017'de kurulan İYİ Parti, seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, 4 milyon 968 bin 75 seçmenin oyunu aldı. Açılan sandıklardaki (yüzde 99) toplam oyların yüzde 10.1'ini elde eden İYİ Parti, böylece kesin olmayan sonuçlara göre, barajı geçen ve geçmiş sayılan 6 partiden biri oldu. İYİ Parti, Ankara'dan 5, İstanbul'dan 8, Antalya'dan 3, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'den 2'şer, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Denizli ve Aksaray'dan ise birer olmak üzere toplam 44 milletvekili kazandı.

HDP barajı aştı

HDP açılan sandıklara göre yüzde 11.52 oy alarak 68 milletvekili çıkardı.

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