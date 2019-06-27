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Başkan Akgün’ün acı günü

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün kayınpederi Hacı Mustafa Gümüşoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Büyükçekmece Kuba Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gümüşoğlu Büyükçekmece Yeni Mezarlığa defnedildi.

Başkan Akgün’ün acı günü

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün kayınpederi Hacı Mustafa Gümüşoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Büyükçekmece Kuba Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gümüşoğlu Büyükçekmece Yeni Mezarlığa defnedildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:05
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Başkan Akgün’ün acı günü

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün kayınpederi Hacı Mustafa Gümüşoğlu hayata gözlerini yumdu. Gümüşoğlu için Büyükçekmece Kuba Camii’nde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katılarak Başkan Akgün ve ailesinin acısını paylaştı. Kuba Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan Akgün, Mustafa Gümüşoğlu’nu son yolculuğunda yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Kılınan cenaze namazının ardından Gümüşoğlu, Büyükçekmece Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi. Defin işleminin ardından Başkan Akgün ve eşi Hatice Akgün Kuba Camii taziye evinde taziyeleri kabul etti.

Katılım çok yoğun oldu

Cenaze namazına CHP Milletvekilleri Ali Şeker, E. Gülizar Emecan, Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel, Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Dermirkol, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı H. Remzi Gökbulak, İYİ Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Fatih Gürakar, Ak Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, Büyükçekmece Emniyet Müdürü Murat Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul il yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Son Güncelleme: 27.06.2019 16:36
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