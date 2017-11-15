Başkan Akgün: Avrupa standartlarının üzerinde bir proje…

Büyükçekmece Belediyesi’nce Pınartepe’deki devlet hastanesi ile Büyükçekmece Adliyesi arasında yer alan yaklaşık 5 kilometrelik bir alanda başlattığı Kentsel Tasarım Uygulama Projesi’nin pilot bölge olarak belirlenen Yavuz Sultan Selim Bulvarı etabı tamamlanarak hizmete açıldı. Projenin tanıtımı için yapılan toplantıya Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, CHP eski Milletvekili Süleyman Çelebi, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve Yavuz Sultan Selim Bulvarı bölgesinde ikamet eden çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul’da örnek bir uygulama

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin Beylikdüzü ile Büyükçekmece’yi ayıran çok önemli bir cadde olduğuna dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı; “Trafik yükü, nüfus yoğunluğu ve ticari potansiyeli çok yüksek olan bir cadde. Bu bölgede yapmış olduğumuz Kentsel Tasarım Uygulama Projesi Avrupa standartlarının üzerindedir. Otoparkı, özel geçişi, bisiklet yolu, yaya yolu, oturma alanları, yeşillendirilmesi ile İstanbul’da örnek ve nefes alınabilecek noktalardan bir tanesi oldu.”

Basın Bülteni