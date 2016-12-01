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BAŞBAKAN YILDIRIM: UZLAŞTIĞIMIZ METNİ TBMM'YE SUNACAĞIZ

01 Aralık 2016 Perşembe 14:45
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Başbakan Yıldırım, " Anayasa değişiklik teklifimizi önümüzdeki hafta TBMM'ye sunacağız. Teklif, MHP'nin de üzerinde mutabık kaldığı veya müzakere edip uzlaştığımız bir metin olacak." dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM: UZLAŞTIĞIMIZ METNİ TBMM'YE SUNACAĞIZ
Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1,5 saat sürdü.

İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "Anayasada sınırlı bir değişiklik yapılması konusu bir süredir memleketimizin gündemindedir. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisiyle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar, müzakereler belirli bir olgunluğa erişmiştir ve son gözden geçirmeler de yapılacak ve önümüzdeki hafta inşallah AK Parti olarak, Adalet Kalkınma Partisi olarak, Anayasa değişiklik teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuş olacağız." dedi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"AK Parti kendi anayasa değişikliği olarak bu teklifi sunacak. Şüphesi sunacağımız bu teklif, MHP'nin de üzerinde mutabık kaldığı veya müzakere edip uzlaştığımız bir metin olacak. Dolayısıyla Meclis görüşmelerinde buna göre de işlem görecek. Bu değişiklikte cumhurbaşkanının, eğer seçilirse, partisiyle ilişiği devam edecek. Yapılan en önemli değişiklik budur. Mevcut anayasada 'partisiyle ilişiği kesiliyor' hükmü var. Bunun yerine partisiyle ilişiği devam edecek."

Bahçeli: Kısa süre içinde metin sunulmuş olacaktır
Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, "Bugünkü görüşmemiz son değerlendirmeler ışığında olumlu geçmiştir.  İnşallah çok kısa bir süre içerisinde TBMM'ye bir metin sunulmuş olacaktır." dedi.

Anadolu Haber Ajansı
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