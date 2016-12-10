banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

BAŞBAKAN YILDIRIM İSTANBUL'DA

10 Aralık 2016 Cumartesi 19:48
Bu haber 677 kez okundu

Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni öncesinde AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu Anayasa değişikliği teklifine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BAŞBAKAN YILDIRIM İSTANBUL'DA
Başbakan Yıldırım: "Anayasa teklifinde başlangıçta Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlikte çalıştığı ve uzlaşmaya vardıkları 7 maddeden en az 5'i de yer alıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin de mutabık olduğu maddeler var. Bunlar askeri yargının kaldırılması, yargının bağımsız, tarafsız olması, diğer birkaç madde daha var. Ayrıca seçme seçilme yaşı 18'e iniyor, milletvekili sayısı 600'e çıkıyor ve en önemli düzenlemeler şöyle söyleyebiliriz, yasama ve denetleme görevini sürdüren Meclis güçlendiriliyor. Aynı şekilde de yürütme görevini yerine getirecek olan Cumhurbaşkanlığı, o da yetki kargaşası sona eriyor. Yürütme için ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapar hale geliyor. Böylece Meclis'in yürütme üzerinde, yürütmenin de Meclis üzerindeki etkisi asgariye indirilmiş oluyor."
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.