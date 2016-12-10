BAŞBAKAN YILDIRIM İSTANBUL'DA

Başbakan Yıldırım: "Anayasa teklifinde başlangıçta Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlikte çalıştığı ve uzlaşmaya vardıkları 7 maddeden en az 5'i de yer alıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin de mutabık olduğu maddeler var. Bunlar askeri yargının kaldırılması, yargının bağımsız, tarafsız olması, diğer birkaç madde daha var. Ayrıca seçme seçilme yaşı 18'e iniyor, milletvekili sayısı 600'e çıkıyor ve en önemli düzenlemeler şöyle söyleyebiliriz, yasama ve denetleme görevini sürdüren Meclis güçlendiriliyor. Aynı şekilde de yürütme görevini yerine getirecek olan Cumhurbaşkanlığı, o da yetki kargaşası sona eriyor. Yürütme için ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapar hale geliyor. Böylece Meclis'in yürütme üzerinde, yürütmenin de Meclis üzerindeki etkisi asgariye indirilmiş oluyor."