Başbakan Yardımcısı Kaynak, Humus'taki tahliyeleri değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriye'nin Humus kentinde tahliyelerin başlayacağı haberi alındıktan sonra yeni bir insani dramın yaşanmaması için Türk Kızılay ve AFAD'ın gerekli tedbirleri aldığını belirterek, "Geçtiğimiz hafta bin 500 kişinin Fırat Kalkanı Operasyonu ile terörden temizlenen bir bölgeye nakillerine yardımcı olduk." dedi.

Kaynak, Kocamustafapaşa'da 1568 yılında inşa edilen Mimar Sinan'ın son eserlerinden olan ve restorasyonu devam eden Ramazan Efendi Camisi'nde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak, Suriye'nin üçüncü büyük kenti olan Humus'taki tahliyelerle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede bir hareketlenme olduğunu ancak insanların açıkta yaşadıklarına ilişkin kesin ve net bir bilginin bulunmadığını söyledi.

Humus'taki tahliyeler sırasında yeni insani dramların meydana gelmemesi için gerekenlerin yapıldığını ifade eden Kaynak, "Öncelikle şunu söylememiz gerekir. Türkiye, 24 Ağustos'tan itibaren Fırat Kalkanı Operasyonuyla Özgür Suriye Ordusu'na katkı vererek yaklaşık 2 bin 100 kilometrekarelik alanı terörden, terörist unsurlardan temizlemiştir. Ama Hama-Humus ve civarı, Suriye rejiminin kontrolünde bulunan bir bölge. Onlar, Rusya ile koordinasyon içerisinde kendi iş planlarını yapıyorlar. Geçtiğimiz hafta bin 00 kadar kişinin tahliye edileceği öğrenilince Türk Kızılayı, AFAD ve bizler o ilk tahliyelerle ilgili bir insani dram yaşanmaması için tedbirler aldık ve Fırat Kalkanı operasyonu ile terörden temizlenen bir bölgeye nakillerinde yardımcı olduk." diye konuştu.

- "İnsani drama dönüşmesin diye insani yardımları yaparız"

Humus'un El Vera mahallesindeki tahliye kararını verenin Türkiye olmadığını, Suriye rejimi ve Rusya'nın bu tahliyeler konusunda karar aldığını hatırlatan Kaynak, şöyle devam etti:

"Biz bölgede, mezhebine, ırkına, kökenine bakmadan bütün insanlara yardımcı oluruz. Ancak Fırat Kalkanı bölgesinin, yeniden karışık ve kaotik bir ortama dönüşmesine de fırsat vermeyiz. Bu tahliye kararı alanlar, tahliye kararıyla ilgili mutabakata varanlar arasında biz (Türkiye) yokuz. Olmamız da gerekmiyor. Ancak, Fırat Kalkanı bölgesini, yerel meclislerle, yerel meclislerin kararları ve Özgür Suriye Ordusu'nu destekleyerek biz yapıyoruz."

Kaynak, daha önce Halep'teki tahliyeler üzerine çok hızlıca Reyhanlı, Cilvegözü ve İdlib arasında kamp bölgeleri oluşturduklarını anımsattı.

Humus'taki tahliyeler sırasında bir kesimin İdlib'e geçmek istediği yönünde bilgi aldıklarını belirten Kaynak, "Eğer o tarafa geçmeye karar verirlerse, o tarafa doğru hareketlenirlerse, daha önce hazırlıklarını yaptığımız, kamp bölgelerine yerleşmelerine yardımcı olabiliriz. Bu bir insani drama dönüşmesin diye insani yardımları yaparız. Fakat nerede kalacaklar, nereye yerleşecekler hususu daha kesin değil." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Cerablus'a yerleşmek istedikleri yönünde iddialar var." hatırlatması üzerine Kaynak şöyle konuştu:

"Cerablus ve Fırat Kalkanı bölgesiyle ilgili tekrar ediyorum, orası bizim sınırlarımız içerisinde egemenlik sahamızda bir yer değil. Biz orayı Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Özgür Suriye Ordusu'nu destekleyerek temizledik. Orada sivil hayatı tekrar canlandırmak, hayati normalleştirmek için de o bölgedeki yerel meclislerle birlikte hareket ediyoruz. Yerel meclislerin ne böyle bir talebi var, ne de bize iletilen böyle bir istek var. Ama insani duruma dönüşmemesi için elimizden geleni gayreti gösteririz."

- "Doğru olan demografik yapıyı değiştirmemektir"

Tahliyeleri söz konusu olan Humusluların önemli bir sayısının İdlib'e geçmek istediklerini beyan ettiklerini vurgulayan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Eğer böyle ise İdlib civanında Türkiye'ye yakın ve hava saldırılarından etkilenmeyecek, adeta güvenli bir bölge gibi yerlerde kamplar hazırlamıştık. O taraflarda barındırılmaları ve insani yardımı almaları için bütün çalışmayı yaparız. Ama Cerablus ve civarı hususunda, ne yerel meclislerin böyle bir kararı ne bize iletilmiş bir bilgi ne de bizim böyle düşüncemiz var." değerlendirmesini yaptı.

Doğru olanın herkesin kendi evinde, memleketinde ve toprağında yaşamasını sağlamak olduğunu aktaran Kaynak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir yeri tahliye, bir yeri boşaltmak doğru olan değildir. Bir yerden bir unsuru çıkartıp, oraya başka unsur yerleştirmemektir. Demografik yapıyı değiştirmemektir. Türkiye Cumhurbaşkanımızın riyasetinde hep bunu söylemektedir. 'Bir yerden X yapı çıkarıp yerine Y unsuru yerleştirin.' Bu bizim asla taraftar olmayacağımız ve karar verilmişse de katkı vermeyeceğimiz bir hadisedir. Humus'ta bir hareketlenme olduğunu biliyoruz. Bir kısmı El-Bab'a doğru, bir kısmı ise hareket etmek üzere hazırlar, bir kısmı otobüslerdeler. Ama bizim düşüncemiz mümkünse herkesin kendi toprağında kalmasıdır. Değilse, İdlip civarında Cilvegözü yakınlarında hava saldırıları riski taşımayan bölgelerde oluşturduğumuz kamplarda bunlara insani yardımları yaparız."

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, daha sonra Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Ahmet Hamdi Görk'ün de aralarında bulunduğu yetkililerle Kocamustafapaşa'daki esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Sümbül Efendi Camisi'ne de giden Kaynak, burada yetkililerden caminin restorasyonu hakkında bilgi aldı.

Anadolu Haber Ajansı