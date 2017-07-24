BAŞBAKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ BELLİ OLDU

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısına verilen arada, kabinedeki değişikliğin ardından Başbakan Yardımcıları arasındaki görev dağılımını açıkladı.

Bozdağ, "Hükümet Sözcülüğü, TBMM ile ilişkiler, Danıştay'la ilişkiler, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT ve Anadolu Ajansı ile ilgili konular, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından; ekonominin koordinasyonu ve bankalar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından deruhte edilecektir." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Başbakan Yardımcımız Sayın Recep Akdağ, Kıbrıs işleri koordinasyonu, yatırım ortamının iyileştirilmesi, AFAD ve yatırım ajansı ile ilgili çalışmaları yürütecektir. Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Projesi, yüzüncü yıl anmaları ile ilgili hazırlıklar konuları üzerinde çalışacak. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı, Sayın Çavuşoğlu tarafından ilgilenilecektir.

Milli Güvenlik Kurulu, MİT, TOKİ, TMSF ve Türkiye Varlık Fonu doğrudan Sayın Başbakanımıza bağlı olarak çalışacaktır. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının takibi, reformların ve yatırımların koordinasyonu Başbakan Yardımcısı Fikri Işık tarafından yerine getirilecektir. Ayrıca RTÜK, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu da Fikri Işık'a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecektir."

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