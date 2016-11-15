BAŞBAKAN İHRACATÇILARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracat Zirvesi 2016'da yaptığı konuşmada, toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. "Sırtını şu veya bu örgüte dayayan, şu veya bu devletin yönlendirmesiyle hareket edenler hem siyasette hem ticarette kaybetmeye mahkumdur." diye konuşan Yıldırım, şunları söyledi: "15 Temmuz'u yaşamış bir ülke olarak, kamu kurumlarının içerisine yuvalanmış, bütün kurumların sistemini adeta zehirlemiş bir alçak örgütün oluşturduğu mikropları hala temizleyebilmiş değiliz, bunun için gayret ediyoruz. O yüzden de bürokraside, kollukta, yargıda, askerde hala bu temizlik harekatı devam ediyor, bir müddet daha devam edecek." "Enerjimizi azaltan, hızımızı kesen bu bürokrasi canavarına karşı birlikte mücadele edelim" diyen Başbakan Yıldırım, "Bu bizim ortak geleceğimiz. Devletin görevi vatandaşın işini zorlaştırmak değil, devletin görevi vatandaşın işini kolaylaştırmak, önünü açmak, sorunlarını çözmek. Burada da ciddi bir direncin olduğunu biliyoruz, kaynağını da biliyoruz. Ama sabredin, bunların hepsinin üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı. '2017 yılı çok daha güzel olacak' Ümitsiz olmaya gerek olmadığı belirten Yıldırım, "2017 yılı çok daha güzel olacak. Buradan söylüyorum. Hesabınızı ona göre yapın. Beklemeye gerek yok. Bu yapılan algı operasyonları Türkiye'nin gerçek gücünü yansıtmıyor. Türkiye'nin gerçek gücü ve gerçek potansiyeli, kabiliyeti bunun çok çok üzerinde." dedi. Yıldırım, "Türkiye'de istikrarın bozulacağı, ekonominin kötüye gideceği yönünde yine bu alçak terör örgütünün ülkemiz dışında belirli mihraklarda acımasızca bir algı operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Ama ne yaparsa yapsınlar asla başarılı olamayacaklar. Çünkü yaptıkları iş, yanlış iştir. Yaptıkları iş, ne insanlığa sığıyor ne hukuka sığıyor ne de vatandaşlığa sığıyor." diye konuştu. 'FETÖ küresel bir terör örgütü' FETÖ ile ilgili Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Bu örgüt, küresel bir terör örgütü. İşin adını doğru koymamız lazım. Sadece Türkiye'nin başının belası değil, birçok ülkenin de potansiyel tehdidi olan bir örgütten bahsediyoruz. Bunlar bütün değerlerimizi kullandılar. Bizi biz yapan kutsallarımızı yok ettiler. Verdikleri tahribatın ölçülmesi, adeta imkansız hale geldi. Ama yapacakları en son iş, silahlı darbe girişimiydi. Onu da yaptılar, boylarının ölçüsünü de aldılar. Bundan sonra ne yapmak isterlerse, bu millet misliyle karşılık verecektir." Başbakan Yıldırım, "Belirsizlik diye bir şey yok. Bakın buradan söylüyorum, Türkiye'nin geleceğinde belirsizlik yok. Belirsizlik varmış algısı oluşturmaya çalışanlar var, çok net. Önümüzde bir iş kaldı. Onda da bir mesafe katettik. Darbeden kalan ve 2007 Cumhurbaşkanı seçilememesinden kaynaklı, daha sonra referandumla Cumhurbaşkanının halk tarafından seçiminin gerçekleşmesiyle ortaya doğan bir mevcut durum var. Bu durum, Anayasa'yla uyuşmuyor. Şimdi yapacağımız iş bu hükümet sistemini mevcut Anayasa'yla uyumlu hale getirmek ve böylece bu alandaki enerji kaybına da son vermek. Bu da belli. Bu çok kapsamlı bir değişiklik olmayacak, sınırlı bir değişiklik yapacağız ve en kısa sürede de referanduma, milletin önüne götüreceğiz. Ondan sonra artık seçim filan yok. 2017'de seçim filan yok, 2018'de yok, 2019'a kadar hiçbir şey yok. İşinize gücünüze bakın kardeşim." dedi.