Başarının Ödülü Neffos C5 ve Neffos C5 Max

Okullarının tatile girmesi yaklaştıkça anne-babaların karne hediyesi telaşı da artıyor. Günümüzde akıllı cihazlar yaygınlaşıp kullanımları arttınca, önceki yıllarda en popüler karne hediyesi olan bisikletin yerini akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar aldı. TP-Link’in akıllı telefon markası olan Neffos’un C5 serisi, hem çocukları mutlu edecek hem de aile bütçesini sarsmayacak bir hediye seçeneği.

Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan TP-Link’in Neffos C5 ve C5 Max modelleri, kolay ve zevkli kullanım özellikleriyle çocukların beğeneceği birer telefon. Neffos C5 serisinde fotoğraf çekmek çok eğlenceli. Çekilen fotoğraflara kalp, çiçek, daire gibi şekiller çizme özelliği ile istenen fotoğraflar çok daha kişisel ve sevimli hale getirilebiliyor.

Çift SIM kart desteği olan Neffos akıllı telefonlar Android işletim sistemi desteğine sahip. Akıllı Mod özelliği sayesinde 8 farklı görüntü tipi için (İnsan, Manzara, Gece, vb) renk, parlaklık ve zıtlık ayarlarını otomatik olarak yapabilen Neffos C5 ve C5 Max ile karanlıkta dahi fotoğraf çekmek mümkün.

Neffos C5 modelinde 8M piksel arka, 5M piksel ön kamera yer alıyor. C5 Max modeli ise 13M piksel arka ve 5M piksel geniş açılı ön kameraya sahip. Kolay kullanımlı, karmaşık olmayan ve uygun fiyatlı bir seçenek olan Neffos C5 Max, görüntü ayrıntılarını ve renkleri daha iyi yakalayabilen kamerası ile fotoğraf çekmeyi ve görüntülü sohbeti daha keyifli hale getiriyor.

Pil koruyucu, temizleyici, uygulama yöneticisi, veri kullanım denetçisi gibi telefonun sorunsuz çalışmasını sağlayan pek çok sistem özelliği ile birlikte gelen Neffos C5 serisi akıllı telefonlar 579 TL’den başlayan fiyatlarla telefon satış noktaları ve sanal mağazalarda bulunabiliyor.