BAŞARI HİKAYESİ DEĞİL, 3. İSTANBUL GERÇEĞİ

İSTANBUL’un Lansman Toplantısı, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ASAF İş Ortaklığı Üst Yönetimi’nin yanı sıra, 3. İSTANBUL’un sponsor olduğu Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın da katılımıyla dün düzenlendi. Al Zamil Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhamed Abdullah M. Alzamil, Seha Yapı ve Adese adına İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı Tahir Atila ile Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal evsahipliğinde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını ise 3. İSTANBUL’un proje sözcüsü olarak Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık yaptı. 3. İSTANBUL’un, gerçekten de birçok açıdan çok özel ve özgün bir proje olduğunu vurgulayan Ömer Saylık, Başakşehir Belediyesi’nin de arazi sahibi olarak içinde yer aldığı 3. İSTANBUL için “Alanlarında köklü ve öncü dört büyük kuruluşun ASAF İş Ortaklığı çatısı altında oluşturduğu tecrübe, bilgi ve güç birliğinin eseri; bölgesinde öncülük yapacak bir proje” tanımlamasını kullandı.
‘Başakşehir’in en büyük projesi’
Toplamda 116.000 metrekareye yaklaşan proje arazisinin 85.000 metrekaresi, yeşil alanlar, yürüme yolları, spor alanları gibi sosyal donatılara ayrılmıştır. 3. İSTANBUL bu alanda da Başakşehir’in en büyüğüdür. 3. İSTANBUL’un üç konut etabında 1.500’er metrekare ve rezidans parselinde ise 750 metrekare olmak üzere, toplamda 3.750 metrekareye ulaşan 3 ayrı sosyal tesisi bulunuyor. Bu alanlarda; kapalı yüzme havuzlarından, SPA alanlarına, PlayStation odasından hobi atölyelerine kadar farklı ve zengin olanaklar sunuluyor.
En temiz hava koridorunda, doğayla iç içe
3. İSTANBUL, konumuyla da birçok ayrıcalık sunuyor. Bu ayrıcalıklardan sadece iki tanesi dahi, projemizi çekim merkezi haline getirecek nitelikte. Avrupa’nın en büyük botanik parkı ve Başakşehir 3. İstanbul Vadisi, projemizin hemen yanı başındadır. Projemiz, üzerinde bulunduğu hava koridoru ile de İstanbul’un havası en temiz alanlarından birinde yer almaktadır. Ayrıca Avrupa’nın en büyük sağlık kompleksi olan Başakşehir Şehir Hastanesi de yine projemizin çok yakınında yer alıyor. 3. Havalimanı, 3. Köprü, Atatürk Havalimanı, E-5 ve TEM gibi ulaşım arterlerinin kesişim noktasında yer alan 3. İSTANBUL, tramvay, metro, otobüs ve hava ray gibi toplu taşıma ulaşım avantajlarıyla da çok önemli bir ulaşım merkezi konumunda.
İstanbul’a rakip değil güzellikler sunacak
Başka bir İstanbul alternatifi oluşturacak
Tüm bunlarla birlikte 3. İSTANBUL, adının sorumluluğunun bilincinde, çağdaş yaşamın tüm olanaklarını toplayarak, ‘başka bir İstanbul alternatifi’ oluşturacak. İstanbul’a rakip değil, tam tersi ona yeni güzellikler katacak, bölgesine ve dolayısıyla İstanbul’a değer katacak bir proje”.
Her platformda yoğun ilgi kapıları erken açtırdı
3. İSTANBUL’un Ekim ayı sonunda başlattığı ön talep toplama döneminde gördüğü yoğun ilgiye de değinen Ömer Saylık, yaşanan gelişmeleri ise şu sözlerle aktardı:
İlk etabın tamamı lansman öncesinde satıldı
Kısa süre içinde bizi hem heyecanlandıran hem de gururlandıran bir manzarayla karşılaştık. Kısa sürede oldukça yoğun bir kalabalık ile karşılaştık. Sadece ön talep sahipleri değil, Satış Ofisimizin açıldığını duyan herkes, adeta gün boyunca akın etti. Satış Ofisimiz doldu, taştı. Benzer bir yoğunluk pazar günü de yaşandı. O hafta sonu satış ofisimize yaklaşık 5.000 kişi geldi, 1500 yeni başvuru aldık ve ilk etapta satışa çıkan tüm dairelerin satışını gerçekleştirdik.
İkinci etap lansman fiyatları ile satışa sunuldu
Bugün itibarı ile 2. Etabımızı da lansman fiyatları ile satışa sunuyoruz. Takdir edersiniz ki normal şartlarda lansman toplantıları ilk etap satışları ile başlar. Ancak aldığımız yoğun talep neticesinde sizlerin karşına ikinci etap lansmanı ile çıkıyoruz. Tabii burada, yeni müşterilerimize de ikinci etabımızın lansman fiyatları ile halen fırsat sunmaya devam ettiğini bildirmek isterim.
Başarısı ile sektöre moral, spekülatörlere ders verdi
Elbette ki lansman öncesinde yakaladığımız bu başarı, 3. İSTANBUL’un hem yaşam hem de yatırım açısından ne kadar doğru bir proje olduğunun somut bir göstergesi olarak bizleri çok mutlu etti, gururlandırdı. 3. İSTANBUL projemizin bu önemli satış başarısını, bazı dış dinamikler nedeniyle doların 3,5 bandını zorladığı bir dönemde elde etmiş olması; vatandaşlarımızın Türkiye’nin gücüne ve geleceğine olan inancını bir kez daha ortaya koymasının güzel ve net bir örneği olması açısından da ayrı bir gurur ve duygu yaşattı”.
Başakşehir’de kendimizi evsahibi olarak hissediyoruz
1992 yılında kurulan ve şu an sektörünün lideri olan Fuzul Otomotiv ile başladıkları yolculukta bugün Fuzul Grup bünyesinde; Fuzul Yapı, Akva Sigorta Aracılık Hizmetleri, Afiyet Medikal, Fuzul Autocity, Fuzul Ev ve Nevita gibi önemli şirketleri barındırdıklarını belirten Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal da konuşmasına şöyle devam etti:
ASAF İş Ortaklığı’nın kuruluşunda pilot rol oynadık
Daha bu günden çok özel ve çok önemli bir proje olduğunu kanıtlayan 3. İSTANBUL’u hayata geçiren ASAF İş Ortaklığı’nın kuruluşunda da pilot rol oynadık. Körfez sermayesinin önemli ismi Al Zamil’i, Anadolu sermayesinin güçlü temsilcilerinden olan İttifak Holding’ in Seha Yapı ve Adese şirketleri ile bir araya getirdik. Pilot ortak olduğumuz bu iş ortaklığı, çok önemli bir güç birliği oluşturdu. Tecrübemizi, gücümüzü birleştirdik ve çok titizlendik. Sonuçta 3. İSTANBUL gibi özellikleri ve başarısı ile sembol olacak, bölgesine değer katacak, sektörüne moral olan bir projeyi hayata geçirdik. Şimdi geldiğimiz noktaya bakarak, böylesine başarılı bir oluşumda birleştirici unsur olmaktan, pilot rol oynamaktan ayrı bir keyif ve mutluluk duyuyoruz”.
3. İSTANBUL bizi 2023 hedeflerimize taşıyacak
İttifak Holding’in çeyrek asırlık köklü geçmişi ile perakende, inşaat, gıda, makine, tarım ve hayvancılıktan oluşan beş ana sektör ile bu sektörleri destekleyen alt hizmet alanlarında yatırımlarının bulunduğunu vurgulayan İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı Tahir Atila ise şöyle konuştu.
3.5 milyon metrekarede 122 proje, 15 bin konut
Kuruluş dönemimizde grubumuza dahil olan Seha Yapı, bizimle birlikte büyüyerek yoluna devam etmiş, birbirinden farklı birçok alanda deneyim kazanmış, Anadolu’nun lider yapı şirketlerinden biri konumuna gelmiştir. Türkiye’nin en büyük gökdelenlerinden biri olan 42 katlı Kule Plaza, Anadolu’nun en büyük fuar alanı Konya Uluslararası Fuar Merkezi, Kulesite AVM, Zermeram gibi dev projelere imza atmıştır. Rakamlarla bakacak olursak; altyapı, üstyapı, konut, ticari, endüstriyel tesis projeleri gibi inşaat sektörünün her alanında gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik hizmetlerimiz kapsamında yaklaşık 3,5 milyon metrekarelik bir inşaat alanına tekabül eden toplam 122 projeyi hayata geçirdik. Konut alanında Konya başta olmak üzere; Ankara, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aksaray, Van, Düzce, Mersin ve Irak’ta projeler yürüttük, bugüne kadar 15 bine yakın konut inşa ettik. Şimdi de Anadolu’nun en büyük inşaat şirketlerinden biri olarak İstanbul’dayız ve 3. İSTANBUL projesi ile karşınızdayız.
9 şehirde 154 market, 35 milyondan fazla müşteri
Bu büyük ve kadim şehre yük olmaya değil, değer katmaya geldik
İstanbul’daki ilk karma konut projemiz olacak 3. İSTANBUL’u çok önemsiyoruz. Çünkü İstanbul’a, bu büyük ve kadim şehre yük olmaya değil, değer katmaya geldiğimizi ifade etmek istiyorum. 3. İSTANBUL’un, hem elde ettiği bu önemli başarı, hem de İttifak Holding olarak 2023 hedeflerimize taşıyacak önemli adımlardan biri olması sebebi ile bizler için ayrı ve özel anlamlar ifade ettiğini de belirtmek isterim”.
Al Zamil’in Türkiye yatırımı; 1.1 milyar TL proje, 500 milyon TL fon, 120 milyon $ çimento fabrikası
Al Zamil Gayrimenkul olarak Suudi Arabistan’ın yanı sıra Dubai, Bosna Hersek, Türkiye, Ürdün, Hollanda, İngiltere, Çin, Almanya, Avustralya, Umman ve Bahreyn gibi dünyanın birçok noktasında 78’i tamamlanmış toplam 110 gayrimenkul projesine imza attıklarını belirten Al Zamil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhamed Abdullah M. Alzamil ise sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye yatırımlarımız açısından çok özel bir ülke”
Öncelikle Türkiye, gayrimenkul alanında çok önemli ve uzun vadeli bir potansiyel barındırıyor. Türkiye, genel olarak da güçlü ve istikrarlı büyümesi ile yatırım yapılabilecek ülkeler arasında öne çıkıyor. Türkiye inşaat sektörü de hem üretim gücü hem de kabiliyeti ve kalitesi açısından dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Bunlara, yabancı yatırımcılara sağlanan kolaylıklar ve iki ülke arasındaki dostane ilişkiler de eklendiğinde, bizim için Türkiye’nin yatırımlarımız açısından niçin çok özel bir ülke olduğu anlaşılıyor. 3. İSTANBUL projesinin yakaladığı başarı da bu konudaki en önemli ve en güncel örneklerden biri”.
Başakşehir, 30 yıl önce bomboş araziydi şimdi ise Türkiye’nin en güzel kentleşme örneklerinden biri
Konuşmasına özellikle İstanbul’da sıklıkla duyulan “Buralar eskiden dutluktu” sözleriyle başlamak istemediğini, ancak 30 yıl öncesine bakıldığında gerçekten de Başakşehir diye bir yer olmadığına dikkat çekerek başlayan Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise şunları söyledi: “Şimdi Türkiye’nin en güzel kentleşme örneklerinden birinin sergilendiği ilçemiz, o dönem bomboş bir araziydi. Başakşehir’in kuruluş öyküsü, ilk KİPTAŞ ile başladı. Zamanla bu öyküye TOKİ ve burada birlikte aynı masayı paylaştığımız güzide kurumlarımız gibi özel sektör temsilcileri de katıldı. Hep doğru adımlar atıldı; güzel ve sağlıklı kentleşmenin en güzel örneklerinden biri gelişti.
İyi belediyecilik, Başakşehir’i geleceğe taşıdı
Başakşehir’e hem değer katacak, hem de kaynak yaratacak
Bizler de Başakşehir Belediyesi olarak, bu gelişimin önünü açmak, daha sağlıklı ve daha da güçlü kılmak için tüm gayretimizle çaba sarf ediyoruz. 3. İSTANBUL da, hem bu yaklaşımımız, hem de Başakşehir’in potansiyelini, gelişim performansını ortaya koyması açısından örnek bir proje oldu. 3. İSTANBUL, bizler için çok önemli çifte katkı sağlayacak bir proje. Hem çok doğru ve güçlü bir proje olarak Başakşehir’e doğrudan değer katacak, hem de hasılat paylaşımı ile Başakşehir Belediyesi’nin güzel hizmetleri için önemli bir kaynak sağlayacak. Gerçekten de her açıdan beklentilerin çok ötesine geçen, ‘başarılı ve çok doğru’ olduğunu daha bugünden söyleyebileceğimiz örnek bir proje olarak hayata geçiyor”.
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