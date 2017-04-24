Barcelona, Bernabeu'dan lider döndü

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 33. haftasında oynanan El Clasico'da deplasmanda Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona, averajla liderliğe yükseldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Real Madrid, ilk dakikalarda art arda Cristiano Ronaldo ile rakip kale önünde tehlike oluşturdu. Barcelona’nın ilk atağı 11. dakikada gelirken, ceza sahasının dışından Luis Suarez’in şutunda top az farkla dışarı çıktı.

Benzema, Ronaldo ve Bale ile art arda ataklar geliştiren Real Madrid, aradığı golü 28. dakikada Casemiro ile buldu. Real Madrid adına sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda defansın uzaklaştırdığı topu Marcelo bir kez daha ceza sahasına gönderirken, Sergio Ramos'un vuruşunda direkten dönen topu Casemiro ağlara gönderdi: 1-0.

Bu dakikadan sonra Barcelona, beraberlik için Real Madrid kalesine yüklenmeye başladı. 33. dakikada Rakitic'in sağ kanatta yerden ceza sahasının ortasına doğru pasında topla buluşan Messi, iki futbolcuyu çalımlayarak çok güzel bir vuruşla skora tekrardan eşitliği getiren golü attı: 1-1. Real Madrid'de sakatlıktan çıkan Gareth Bale, girdiği bir ikili pozisyonda yeni bir sakatlık geçirerek, oyuna devam edemedi. 39. dakikada Bale'in yerine Asensio oyuna girdi. İlk devrenin son dakikalarında topa daha fazla sahip olan Barcelona, uzatma dakikalarında Messi ile yakaladığı çok net bir pozisyonu gole çeviremeyince takımlar 1-1'lik skorla soyunma odasına gitti.

Bu arada ilk yarının 21. dakikasında Marcelo ile girdiği ikili mücadelede aldığı dirsek darbesiyle ağzı kanayan Messi, bir süre ağzında sargı bezi ile oynadı. Marcelo, bu pozisyondan dolayı maç içinde Messi'den özür diledi. İlk yarıda ayrıca Barcelonalı futbolcular, Casemiro'nun attığı golde Ramos'un ofsayt pozisyonunda olduğu ve sarı kartı bulunan Casemiro'nun uzatma dakikasında Messi'ye yaptığı faulden sonra ikinci sarı kartı görmesi gerektiği iddialarıyla hakeme tepki gösterdi.

İkinci yarı karşılıklı ataklarla başladı. 53. dakikada Real Madrid adına Benzema'nın kafa vuruşunda kaleci Ter Stegen çok zor bir pozisyonda ayağıyla topu kornere göndermeyi başardı. Barcelona ise 56. dakikada Alcacer ve 3 dakika sonrasında Pique ile yakaladığı önemli pozisyonları değerlendiremedi. 67. dakikada Real Madrid, bu kez Ronaldo ile mutlak bir gol pozisyonundan boş döndü. Benzema'nın ara pasına koşan Asensio'nun rakip kale önünde Cristiano Ronaldo'ya pasında müsait durumda bulunan Portekizli futbolcu, çok kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

73. dakikada gelişen bir Barcelona atağında, ceza sahası dışından çok güzel bir vuruşla topu ağlara gönderen Ivan Rakitic, takımını 2-1 öne geçirdi. 77. dakikada Barcelona'nın kontratağında arkadan müdahaleyle Messi'yi düşüren Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, İspanyol hakemin gösterdiği direkt kırmızı kartla oyun dışı kalıp, takımını 10 kişi bıraktı. 80. dakikada gelişen diğer bir Barcelona atağında, Pique'nin kale önünde çok müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, maç boyunca çok önemli kurtarışlar yapan kaleci Navas gole izin vermedi.

86. dakikada Marcelo'nun topu sol kanattan getirip yaptığı ortada, kısa bir süre önce oyuna giren James ile golü bulan Real Madrid, skoru 2-2 yaparak maça tekrardan eşitliği getirdi. 10 kişi oynamasına rağmen son dakikaya kadar galibiyet için rakip kaleye yüklenen Real Madrid'i kaleci Ter Stegen önledi. 90+2. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Messi, attığı güzel golle takımını bir kez daha öne geçirdi. Bu golle Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Bu arada golden sonra formasını çıkarıp Real Madridli taraftarlara gösteren Messi, bu hareketinden dolayı sarı kart gördü.

Barcelona, bu skorla puanını 75'e çıkartıp, averajla maç eksiği bulunan Real Madrid'in önünde liderliğe yükseldi. La Liga'da çok uzun bir aradan sonra liderlikten inen Real Madrid'in eksik olan deplasmandaki Celta Vigo maçının tarihi henüz belirlenmedi.

Santiago Bernabeu'da rakip fileleri iki kez havalandıran Messi, Barcelona formasıyla resmi maçlardaki gol sayısını 500'e çıkardı. Ayrıca El Clasico maçlarında 16 gole ulaşan Messi, bu karşılaşmaların en golcü oyuncusu unvanını paylaştığı Real Madrid efsanesi Alfredo Di Stefano'yu da (14) geride bıraktı.

Öte yandan yaklaşık bir ay süren sakatlıktan çıkan Arda Turan, Barcelona'da maç kadrosunda yer alsa da teknik direktör Luis Enrique tarafından şans bulamayıp yedek kulübesinde oturdu.

Stat: Santiago Bernabeu

Hakem: Alejandro Jose Hernandez

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro (Dk. 70 Kovacic), Kroos, Modric, Ronaldo, Bale (Dk. 39 Asensio), Benzema (Dk. 82 James)

Barcelona: Ter Stegen, Pique, Alba, Umtiti, Busquets, Roberto, Iniesta, Rakitic, Messi, Alcacer (Dk. 70 Gomes), Luis Suarez

Sarı kartlar: Dk. 12 Casemiro, Dk. 81 Kovacic (Real Madrid), Dk. 39 Umtiti, Dk. 90+2 Messi (Barcelona)

Kırmızı kart: Dk. 77 Ramos (Real Madrid)

Goller: Dk. 28 Casemiro, Dk. 86 James (Real Madrid), Dk. 33 Messi ve 90+2 Messi, Dk. 73 Rakitic (Barcelona)

Anadolu Haber Ajansı