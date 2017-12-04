Banyoların iç huzurunu Silestone ile yaşayın

Kuvars taşının estetiği ve teknolojik üstünlüğüyle fark yaratıyor

Rutubetli ve ısı değişikliğine maruz kalan mekanlarda tasarımın yanı sıra ürün performansı da büyük önem taşıyor. Gözeneksiz ve az bakım gerektiren yüzeyi sayesinde suyla iç içe olan mekanlarda farklı renkleriyle ideal bir seçenek sunan Silestone banyo koleksiyonu, günlük kullanım sırasında leke tutmayan özelliği ile öne çıkıyor. Kuvars taşının estetiği ve teknolojik üstünlüğüyle fark yaratan Silestone, kullanıcılara uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

Silestone® by Cosentino Hakkında



Silestone® %90 doğal kuvarstan oluşan, dünyanın önde gelen kuvars yüzey markasıdır. Bu ileri teknoloji malzeme leke, darbe, çizik direncine ve düşük su emme özelliklerine sahiptir. Ayrıca başka malzemelerde olmayan bakterilerin gelişmesini önleyici özelliği, çoklu ürün garantisi ve sertifikası, üstün servis hizmeti, Cosentino Group kalitesine ve sorumluluk anlayışına sahiptir. 60’dan fazla renkte, üç dokuda ve birkaç farklı formatta üretilen Silestone®, geniş ölçülerde üretilen ve ek yeri olmayan çok yönlü bir üründür.



Bu özellikleriyle Silestone® yüzeyler mutfak, banyo ve otel, restoran ve laboratuvar vs. gibi yüksek beklentili binalar için son derece uygundur. Silestone® ayrıca geri dönüşümlü Eco Line serisi ile sürdürülebilir inşaat ve tasarım için yeni bir standart oluşturmaktadır. Eco Line ürünleri en az %50 geri dönüşümlü malzemeden üretilmektedir. Bu öncü ve çevreye duyarlı ürün, doğal kaynakları duyarlı bir şekilde kullanarak şık tasarım ve mükemmel performans sunmaktadır.

Silestone® Dubai-Burj Al Arab, Londra-Wembley Stadyumu, Barcelona- Jean Nouvel’in Agbar Kulesi ve Madrid- Telefónica prestij mağazası gibi dünyanın en eşsiz yapılarında kullanılmaktadır. Ayrıca San Sebastian’daki Basque Culinary Center ile en dikkat çekici restoranlardan David Muñoz’nun DiverXO, Andoni Luis Aduriz’in Rentería’daki Mugaritz, Dani Garcia’nın Marbella’daki Calima ve Sergi Arola’nın Madrid’deki Gastró Arola’nın prestijli mutfaklarında bulunuyor. Jose Andrés gibi uluslararası üne sahip şefler en özel tariflerini Silestone® tezgahlarda hazırlamıştır. Cosentino Group 2011 yılından bugüne Dünyanın En İyi 50 Restoranı’nın ve 2015 yılında da “Takip Edilmesi Gereken Ödülü”nün sponsorudur.

Silestone® aynı zamanda dünyanın en büyük reklam etkinliği olan Super Bowl’da 2005 yılında yer alarak, burada reklam veren ilk İspanyol markası olmuştur. Silestone® o yıldan bugüne NBA Houston Rockets takımının da ana sponsorları arasında yer alıyor. Silestone® hali hazırda İspanyol birinci futbol ligi takımlarından Unión Deportiva Almería’nın da sponsorudur.

Kuvars yüzeylerin öncü markası Silestone® global taş endüstrisinde bir devrim yapmış ve zaman içerisinde durdurulamayan başarısı ile başta Amerika, İspanya ve İngiltere olmak üzere dünyanın önde gelen markası olmuştur.

Mimari ve teknik açıdan yüzeylerde devrim yaratan Cosentino, sert kuvars taşının üstün özelliklerini banyo tezgahı, lavabo ve duş tekneleri ile banyolara da taşıyor. Dünyanın lider kuvars yüzey üreticisi Cosentino, yüksek leke ve çizilme direnci, sıvılardan etkilenmemesi, az ek yeri gibi ideal banyolarda bulunması gereken tüm özellikleri tasarım sever kullanıcıların beğenisine sunuyor. Silestone banyo koleksiyonu, su emmemesi ve hijyenik özellikleri sayesinde uzun yıllar boyu ilk günkü formunu koruyarak kullanıcılara ferah ve bakımı kolay bir ortam vadediyor.Basın Bülteni