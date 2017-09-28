BANKBOT, YENİ HİLELERLE GERİ DÖNDÜ

Daha önce film izleyenleri avlıyordu, bu kez oyun oynayanları
Bankbot, önceki versiyonlarında telefon üzerinden film izlemek isteyenleri, sahte bir Flash Player uygulamasına yönlendiriyor, böylece zararlı yazılım yükletiyordu. Bu kez ise Google Play’de, Jewels Star Classic adlı oyuna sızarak hedefine ulaşmaya çalışıyor.
ESET kullanıcılarını korumaya aldı
Yapılan uyarı üzerine Google'ın güvenlik ekibi, zararlı uygulamayı Google Play mağazasından çıkardı. Ancak çıkarmadan önce 5 bin kullanıcı tarafından yüklendiği tespit edildi. Bununla birlikte ESET, sözkonusu Bankbot versiyonunu Android / Spy.Banker.LA olarak etiketlediğini ve ESET güvenlik yazılımları kullanıcılarının bu zararlıya karşı korunduğunu duyurdu.
Ayarlanmış gecikmeye sahip zararlı yazılım nasıl çalışıyor?
Kullanıcı, Jewels Star Classic oyununu standart biçimde cihazına indiriyor. Bu sırada oyun kaynaklarının içinde gizlenmiş bankacılık zararlı yazılımı da geliyor. Zararlı yazılım ayarlanmış gecikme ile tetikleniyor ve oyunun ilk çalıştırılmasından 20 dakika sonra devreye giriyor. Etkilenen cihaz, oyundan bağımsız olarak, kullanıcıdan "Google Hizmeti" adlı bir öğeyi etkinleştirmesini talep ediyor.
Tamam ya da evet dedikçe ve adımları izleyip izin verdikçe; zararlı yazılım devreye giriyor ve şu görevleri yapıyor:
Bankbot'u yükleyip başlatıyor.
Cihazınızı Jewels Star Classic için kontrol etmek, yeterli değil çünkü saldırganlar, Bankbot'un dağıtımı için kullandıkları uygulamaları sıklıkla değiştiriyorlar. Cihazınıza virüs bulaşmış olup olmadığını görmek için aşağıdaki göstergeleri takip etmenizi öneririz:
"Google Güncelleme" adlı bir uygulamanın varlığı (Ayarlar> Uygulama yöneticisi / Uygulamalar> Google Güncellemede bulunur).
Virüs bulaşmış cihazı nasıl temizleyebilirim?
Cihazınızı manuel olarak temizlemek için önce "Sistem güncellemesi" için cihaz yöneticisi haklarını devre dışı bırakmanız ve ardından hem "Google Güncelleme" hem de truva atı bulaşmış uygulamayı kaldırmanız gerekecektir. Bununla birlikte, truva atı bulaşmış uygulamanın hangisi olduğunu bulup enfeksiyona başladığını tespit etmek, zararlı yazılım etkinliğinin 20 dakika geç başlaması ve uygulamanın beklendiği gibi çalışması nedeniyle gerçekten zor. Tüm bileşenleri ile tehdidi algılamak ve kaldırmak için güvenilir bir mobil güvenlik çözümü kullanmanızı öneririz. ESET yazılımları, bu zararlının bulaşmasını engelliyor.
Konuyla ilgili daha detaylı bilgi şu makaleden takip edilebilir: https://www.welivesecurity.com/2017/09/25/banking-trojan-returns-google-play/
Basın Bülteni
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