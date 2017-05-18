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Bankbot, Türk bankacılık uygulamalarını hedef alıyor

18 Mayıs 2017 Perşembe 10:57
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Dünyada tüm dikkatler WannaCry siber saldırısına odaklanmışken, Türkiye aynı dönemde, sadece Türk mobil bankacılık müşterilerini hedef alan ve halen devam eden bir saldırıyla karşı karşıya. Şu an 16 Türk bankasının müşterileri hedefte. Zararlı yazılım, Türkiye’de film izlemek için gerekli olduğunu belirtilen sahte Flash Player uygulamaları ile bulaşıyor. ESET Güvenlik Araştırmacısı Lukas Stefanko’ya göre ‘saldırı büyüyebilir’. Çünkü zararlı yazılımın kaynak kodları Rus yeraltı forumlarında ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Bankbot, Türk bankacılık uygulamalarını hedef alıyor
 Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, WannaCry saldırısıyla neredeyse eşzamanlı olarak gelişen ama ağırlıklı olarak Türkiye’yi hedef alan Bankbot saldırısına dikkat çekiyor. Bankbot truva atı, oturum açma bilgilerini alabilmek için Türk mobil bankacılık müşterilerine odaklanıyor.

Sahte Flash Player uygulaması yükletiyor

Bankbot, telefon üzerinden film izlemek isteyenleri, gerekli olduğunu belirterek sahte bir Flash Player uygulamasına yönlendiriyor. Uygulamayı indirince de truva atı bulaşıyor. Zararlı yazılım, bulaştığı cihazdaki yasal bankacılık uygulamalarını tespit ediyor ve sahte bir form hazırlayarak kullanıcının bilgilerini bu forma girmesini sağlıyor. Böylece de mobil bankacılık müşterilerinin oturum açma bilgilerine ulaşıyor.

Son belirlemelere göre Bankbot, Türkiye’deki toplam 16 bankanın mobil bankacılık uygulamalarını taklit etmiş görünüyor.

Halka açık kod kullanıyor

Bankbot Truva atı, halka açık bir kodu temel alıyor. Sözkonusu kod Rusya’daki yeraltı internet forumlarında ücretsiz paylaşılıyor. ESET Güvenlik Araştırmacısı Lukas Stefanko’ya göre esas tehlike burada yatıyor. Stefanko, kodun ücretsiz dağıtılması nedeniyle önümüzdeki dönemde daha fazla bankacılık truva atı görebileceğimizi ve saldırı alanının genişleyebileceğine dikkat çekiyor.

Doğrudan Türk kullanıcılar hedef

Lukas Stefanko, tespitlerine göre bugüne kadar 11 farklı sunucu kullanılarak, ağırlıklı olarak Türkiye’den olmak üzere en azından 640 kullanıcının etkilendiğini tespit edebildiklerini bildirdi. Saldırganların sunucuları ise Dubai’de görünüyor.

Önceden korunmak gerekir

ESET Güvenlik Araştırmacısı Lukas Stefanko, Flash Player uygulamalarına dikkat edilmesini ve karşınıza çıkan her yerden indirilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor. Stefanko, “Saldırıya uğradığını düşünenler sahte Flash Player uygulamasını telefonlarının ayarlar kısmından kaldırmaya çalışmalı. Ancak truva atının doğası gereği bu, bazen mümkün olmayabilir. O nedenle önceden korunmak çok önemli. Tıpkı bilgisayarlarda olduğu gibi akıllı cep telefonlarında da mutlaka güncel ve proaktif bir mobil güvenlik uygulaması kullanılmalı” diye konuştu.
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