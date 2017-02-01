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Ballı Soprano yayında!

01 Şubat 2017 Çarşamba 11:22
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www.ballisoprano.com bal, pekmez, tahin, polen ve kaşar peyniri gibi doğal gıda ürünleri ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz bir gurme blogu.

Ballı Soprano yayında!
www.ballisoprano.com bal, pekmez, tahin, polen ve kaşar peyniri gibi doğal gıda ürünleri ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz bir gurme blogu. Lezzet önerilerinin yanı sıra bu ürünleri sağlık ve kişisel bakım anlamında da işleyen blog, alanında otorite bir site olmayı hedefliyor.

Ballı Soprano’nun blogunda anlatmaya doyamadığı bal, hepimizin bildiği gibi doğadan gelen harikulade lezzeti, mükemmel görünümü, bozulmayan yapısı ve mucizevi içeriği ile en zengin besin kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Blogda anlatılan bir diğer ürün pekmez, enerji verici ve kan yapıcı özelliği ile bilinen pekmez ise Anadolu’ya özgü, yoğun ve tatlı bir şurup. Blogun işlediği üçüncü doğal gıda olan, pekmez veya balla tatlandırılan, susamdan yapılan tahin vücuda direnç kazandırma özelliği ile ünlü.

Polen, Yunanlı hekim Hipokrat tarafından “ölümsüzlük yemeği” olarak anılırmış diyor blog. Ayrıca blogun kaşar peyniri hakkındaki yazılarını okudukça ağzınızın sulanacağının garantisini veriyoruz.


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