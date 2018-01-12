BALKAN ŞAMPİYONU MEKTEBİM’DE…

İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen “Balkan Karate Şampiyonası” nda kızlar 12 yaş artı 50 kiloda birinci turda Slovenya’lı rakibini 6-1, ikinci turda Makedonyalı rakibini 9-0, üçüncü turda ise Sırbistanlı rakibini 4-0 yenerek finale çıkan ve final maçında Türk rakibi Hatice Aslan’ı 5-0 mağlup eden Mektebim Lüleburgaz Kampüsü öğrencisi Sude Tüysüz, ikinci kez Balkan Şampiyonu oldu. Başarısından dolayı Sude Tüysüz’ü Lüleburgaz kampüsünde ziyaret eden Mektebim Kurucusu Ümit Kalko, öğrenciye plaket taktim ederek ödülünü verdi. Kalko, “Öğrencimiz Sude ikinci kez Balkan Şampiyonu olarak hem ülkemize hem de okulumuzu büyük bir gurur yaşattı. Ulusal ve uluslararası alanda bu denli başarılar kazanan öğrencilerimizi desteklememiz ve diğer öğrencilerimizi de spor branşlarıyla ilgilenmeleri için teşvik etmeliyiz. Sude’ye teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.” Dedi.