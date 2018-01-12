Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
115274
ALTIN
160.921
DOLAR
3.7545
STERLİN
5.1208
EURO
4.5566

BALKAN ŞAMPİYONU MEKTEBİM’DE…

Mektebim Lüleburgaz Kampüsü’nde Sude Tüysüz’ün başarısını kutlamak amacıyla Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin ve Şube Müdürlerinin katıldığı bir yemek düzenlendi.

BALKAN ŞAMPİYONU MEKTEBİM’DE…

Mektebim Lüleburgaz Kampüsü’nde Sude Tüysüz’ün başarısını kutlamak amacıyla Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin ve Şube Müdürlerinin katıldığı bir yemek düzenlendi.

12 Ocak 2018 Cuma 12:11
3176 Okunma
BALKAN ŞAMPİYONU MEKTEBİM’DE…

İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen “Balkan Karate Şampiyonası” nda kızlar 12 yaş artı 50 kiloda birinci turda Slovenya’lı rakibini 6-1, ikinci turda Makedonyalı rakibini 9-0, üçüncü turda ise Sırbistanlı rakibini 4-0 yenerek finale çıkan ve final maçında Türk rakibi Hatice Aslan’ı 5-0 mağlup eden Mektebim Lüleburgaz Kampüsü öğrencisi Sude Tüysüz, ikinci kez Balkan Şampiyonu oldu. Başarısından dolayı Sude Tüysüz’ü Lüleburgaz kampüsünde ziyaret eden Mektebim Kurucusu Ümit Kalko, öğrenciye plaket taktim ederek ödülünü verdi. Kalko, “Öğrencimiz Sude ikinci kez Balkan Şampiyonu olarak hem ülkemize hem de okulumuzu büyük bir gurur yaşattı. Ulusal ve uluslararası alanda bu denli başarılar kazanan öğrencilerimizi desteklememiz ve diğer öğrencilerimizi de spor branşlarıyla ilgilenmeleri için teşvik etmeliyiz. Sude’ye teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.” Dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EKOVİTRİN.TV YAYIN HAYATINA BAŞLADI
EKOVİTRİN.TV YAYIN HAYATINA BAŞLADI
Arvento araç takibinde dünya lideri olmayı hedefliyor
Arvento araç takibinde dünya lideri olmayı hedefliyor
AKLEASE’DEN 110 MİLYON DOLARLIK KREDİ ANLAŞMASI
AKLEASE’DEN 110 MİLYON DOLARLIK KREDİ ANLAŞMASI

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim