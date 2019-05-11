Balkan kültürü İsfanbul’da yaşanıyor

İstanbul’un en gözde eğlence merkezi İsfanbul’da bu yıl birincisi düzenlenen Balkan Fest’te, birbirinden renkli anlar yaşandı. Cadde konseptiyle toplamda 600 bin metrekarelik bir alanda konumlanan ve birçok farklı mağazaya ev sahipliği yapan İsfanbul Alışveriş Merkezi’nde katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen “Balkan Fest” dopdolu içeriğiyle misafirlerini ağırladı.

Balkan lezzetleri İsfanbul’da yarıştı

Festivalin birinci gününde Balkanlar’ın asırlık lezzeti Boşnak Böreği için belirlenen 10 kişi kıyasıya mücadele etti. Yemesi keyifli, yapması bir o kadar da zahmetli Boşnak Böreği Yarışması’nın birincisine sahnede ödülü verilirken yarışma sonrası gerçekleşen folklor gösterileri katılımcılara adeta Balkan rüzgarını estirdi. Yoğun katılımın olduğu festivalin birinci günü, Balkan müziğinin sevilen ismi ünlü sanatçı Rumeli Ekrem’in sevilen şarkılarını seslendirdiği konserle son buldu.

Festival’in ikinci gününe özel Hıdırellez ritüelleri

Festivalin ikinci gününde ise bando ve folklör gösterileri hız kesmeden devam ederken baharın gelişini müjdeleyen ve her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla beklenen Hıdırellez ritüelleri tanıtılıyor. Festivalin kapanışı ise Balkan müziğinin yükselen yıldızı Rumeli Yakup’un birbirinden güzel şarkı ve sahne şovları ile gerçekleşecek.



