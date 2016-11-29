Balıkesir'deki sağanak

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli yağış, Ayvalık-Altınova karayolunda ulaşımın durmasına ve tarım alanlarında su baskınlarına neden oldu.

İlçe genelinde devam eden sağanak nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunun 23 kilometre uzunluğundaki Ayvalık-Altınova Mahallesi kesiminde trafik durdu. Karayolları ve trafik ekiplerince bu yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Şiddetli yağış yüzünden Altınova ve Küçükköy mahallelerindeki tarım alanları sular altında kaldı.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinden dolayı bazı araçlar yolda kaldı. Kimi ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarında ise su baskınları yaşandı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile Ayvalık Belediyesi ekipleri, sağanak nedeniyle mahsur kalan kişilerin kurtarılması ve binalardan suların tahliye edilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Çalışmalara itfaiye ekipleri de destek veriyor.

- Mahsur kalan vatandaşlar otele yerleştirildi

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış düştüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Belediye ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Gençer, "Mahsur kalan vatandaşları kurtardık ve belediyeye ait bir otelde ağırlıyoruz. Henüz herhangi bir can kaybı yok ancak Altınova Mahallesi'ne ulaşamıyoruz. Orada can kaybının olup olmadığına ait bilgiye henüz ulaşamadık. İlçe merkezindeki pek çok iş yeri ve evlerin bodrum katları sular altında kaldı. Bu yağış, ilçede son yılların en büyük felaketlerinden biri oldu." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı