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Balıkçılar palamuttan sonra lüferden de umutlu

18 Kasım 2016 Cuma 12:09
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Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Uysal: "Umudumuz lüferde de bolluktan yana. Şuanda bolluk beklentimizde sıkıntı yok. Olacak gibi. Tabii bu bilinçli avcılıkla birlikte gelişme gösterecek bir durum. Umarım lüfer bol olur, vatandaşlarımızın sofrasında da bolca yerini alır"

Balıkçılar palamuttan sonra lüferden de umutlu
ÇANAKKALE (AA) - Palamut bereketiyle yüzü gülen balıkçılar, "denizlerin prensi" olarak bilinen lüferde de bolluk bekliyor.

Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından palamudun bol avlanarak hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Lüferin de tezgahtaki yerini almaya başladığını belirten Uysal, "Palamut bol olduğu zaman lüfer olmaz" kanısının bu yıl yıkılmasını beklediklerini ifade etti.

Uysal, bu sezonun balıkçı esnafı açısından epey bereketli geçtiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Eylül ayında palamut iyi başladı ve bu zamana kadar geldi. Halen daha Karadeniz ve bizim bölgemizde az da olsa palamut devam ediyor. Hatta palamudun irisi torik de peşinden çıkmaya başladı. 'Palamudun bol olduğu zaman lüfer olmaz' diye bir kanı vardı ama o da yıkılacak gibi görünüyor. Peşinden lüfer de bol olmaya başladı maşallah. Havalarda birden soğuyunca lüferin göçü hızlandı. Şuanda lüferin küçüğü çinekop da bayağı iri halde. Yasal boyunun üzerinde. Lüfer de bol miktarda avlanıyor. Fiyatlar da vatandaşın alabileceği seviyede. İnşallah bundan sonrada devamını bekliyoruz." 

Palamuttaki bolluğun ardından lüferde de benzer bolluğun yaşanması konusunda umutlu olduklarını vurgulayan Uysal, "Umudumuz lüferde de bolluktan yana. Şuanda bolluk beklentimizde sıkıntı yok. Olacak gibi. Tabii bu bilinçli avcılıkla birlikte gelişme gösterecek bir durum. Umarım lüfer bol olur, vatandaşlarımızın sofrasında da bolca yerini alır." ifadelerini kullandı. 

Çanakkale Balık Hali esnaflarından Hasan Doğuştunç da beklenenin üzerinde palamut sezonu geçirdiklerini belirtti.

Doğuştunç, fiyatların uygun olduğunu dile getirerek, "Vatandaş doyabildiğince palamut yedi. Arkasından da inşallah lüferde de bolluk bekliyoruz. Şuanda fiyatı 45-50 lira arası. Şuan sert bir hava var bu sert havayı atlattıktan sonra lüferde fiyatların düşmesini bekliyoruz." dedi. 

Palamutun son zamanlarının yaşandığını, lüferin de tezgahlardaki yerini aldığını anlatan Tuncay Dinç ise "Lüferde bir bolluk bekliyoruz. Henüz Marmara'dan Ege'ye tam girmedi balık. Oltacılarımız yakalıyor. Çinekop epey bollaştı. Lüferin de bollaşmasını bekliyoruz. Sarıkanat irileşti. 20 ila 30 lira arası satılıyor sarıkanat, çinekop. Karadeniz hamsisi başladı kilogramı 15 lira. Lüferin fiyatı şuanda 45 lira. Bu fiyat lüfer için makul." diye konuştu. 

Balık almaya gelen vatandaşlardan Ali Kozal da lüferin 'denizlerin prensi' olduğunu belirterek, "Çok seviyorum lüferi. Sürekli lüfer alırım. Çanakkale'den her hafta lüfer alıp Denizli'ye götürüyorum. Fiyatı da gayet uygun." dedi. 

Anadolu Haber Ajansı
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