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Balıkçı Kenan’da öğretmenlerin günü!

25 Kasım 2016 Cuma 12:32
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Beylikdüzü’nde yüzlerce öğretmen balık partisinde buluştu. Türkiye Deniz Canlıları Müzesinin konuğu olan öğretmenler önce müzeyi gezdiler ardından da balık ızgara partisi yaptılar.

Balıkçı Kenan'da öğretmenlerin günü!
Beylikdüzü’nde öğretmenler günü nedeniyle Balıkçı Kenan tesisleri bir günlüğüne ücretsiz hizmet verdi. Beylikdüzü ve çevre ilçelerdeki okullardan yaklaşık bin 500 öğretmen Balıkçı Kenan Tesisleri’nde kendileri için organize edilen etkinlikte buluştular. Yüzlerce mumya deniz canlısını bünyesinde bulunduran Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi’ni gezen öğretmenler daha sonra balık partisinde balık ziyafeti yaşadılar. Tüm öğretmenlere gün boyunca ücretsiz hizmetin verildiği Balıkçı Kenan Tesislerindeki etkinliklere Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Bakırcı ile şube ve okul müdürlerinin yanı sıra Ak Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı İsmail Damat’da katıldı.

BU BORÇ ÖDENEMEZ

Tüm öğretmenlere gün boyunca bedava hizmet veren Balıkçı Kenan Tesisleri’nin sahibi Balıkçı Kenan Balcı, günün hatırası olması için öğretmenlere birer madalya taktı. Öğretmenlere olan minnet borcunun hiçbir maddi güçle ödenemeyeceğini söyleyen Balıkçı Kenan Balcı, “Bugün elimizden geldiği kadar öğretmenlerimize güzel bir hizmet vermeye çalıştık. Burada bulunan, eğitim camiasının tüm temsilcilerine teşekkür ederim. Öğretmenlerimiz bugün bizim misafirimiz olarak bizleri onurlandırdı. Burada hem müzemizi gezme fırsatı buldular hem de, havanın da güzel olmasıyla farklı bir gün geçirmiş oldular” dedi.

ÖĞRETMENLERİ BULUŞTURDU

Etkinliğe katılan öğretmenler ise Balıkçı Kenan Balcı’ya teşekkür ederek, “Önümüzdeki yıllarda da bu tür etkinliklerin olmasını bekliyoruz. Balıkçı Kenan, düzenlediği bu etkinlikle tüm öğretmenleri bir araya getirmiş oldu. Bu etkinlik, görev yeri değişen, diğer okullardaki öğretmen arkadaşlarımızla da bir araya gelmemize vesile oldu” dediler.
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