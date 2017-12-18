BALIKÇI KENAN : "DENİZ BİZE KÜSTÜ"

Av sezonunun açıldığı günden buyana yüksek fiyatını koruyan balık türleri her zaman tezgahta yer bulmaya biliyor. Yaşanan bu durumun hatalı avlanmanın bir sonucu ve denizin verdiği bir uyarı olduğunu söyleyen Balıkçı Kenan Balcı, “Türkiyemizin üç bir yanı deniz. Öylesine güzel imkanları var ki ben hep söylerim; ‘denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır’ diye.. Ama maalesef ki kıymetini bilemiyoruz. Denizi kendimize küstürdük. Duyarsızlık almış başını gidiyor. Bugün balık olmaması, fiyatların aralıklarla yüksek olması, denizlerimizin bizlere verdiği bir ceza belki de” diye konuştu.

YAVRU BALIKLAR YEM OLUYOR

Balık hallerinde satışların açık artırmayla yapıldığına, hallere az balık getirildiğinde ise fiyatların tıpkı döviz ve altın gibi arttığına dikkati çeken Balıkçı Kenan Balcı, “Çok balık getirildiğinde fiyat düşer. Ama bu sektörde bazı balıkçılar daha çok kazanmak için maalesef kural tanımıyor. Denizin kökünü kazıyan trolcüler var. Henüz yavru olan balıkları, anaç balıkları zamansız avlayanlar var. Anayı, yavruyu yok ederseniz bir nesil bekleyemezsiniz. Denizde yaşanan durum da budur. Yavru balıkları yakalayıp hiç pahasına yem fabrikasına yollayanlar var. Oysa ki büyümesi beklense hem nesli devam edecek hem de halka yararlı olacak” dedi.

HERKES GELİŞi GÜZEL SALDIRDI

Av yasağının kalkmış olmasının hatalı, usulsüz avlanmaya da hak tanıdığı anlamına gelmeyeceğini ifade eden Balıkçı Kenan Balcı, “Lüfer ve palamut, yılın belli dönemlerinde, Boğaz ve Marmara’dan geçişleri sırasında avlanmalı ki balığın nesli devam etsin. Örneğin; 1970’li yıllarda imkanlar belki daha yetersizdi, babadan kalma yöntemle avlanma yapılıyordu ama balık türleri daha fazlaydı. Çünkü ilkel avlanma yöntemleri denize çok zarar vermiyordu, denizimiz bakir sayılabilecek durumdaydı. Sonraları teknoloji ilerledi yeni avlanma araçları çıktı fakat av araç gereçlerine hiç sınırlama getirilmedi ve balıkçılar çağ atladı. O zamana kadar bakir olan denizlere adeta saldırdılar. Kılıç, uskumru, mersin, kalkan ve orkinos gibi birçok balık türü neredeyse yok edildi. Avlanan miktar o kadar fazlaydı ki, Marmara’da lüfer, kofana, torik, palamut, kılıç, orkinos, kalkan, mersin gibi 100’e yakın balık vardı. Şimdi deniz bize küstü. Hepsinin nedeni duyarsızlık” şeklinde konuştu.