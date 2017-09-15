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BAKÜ’NÜN KURTULUŞUNUN 99.YILDÖNÜMÜ

15 Eylül 2017 Cuma 14:20
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Bakü’yü düşman işgalinden kurtaran Kafkas Orduları Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı rahmetle anıyoruz. Nuri Paşa’nın Bakü’ye heykeli dikilmelidir.

BAKÜ'NÜN KURTULUŞUNUN 99.YILDÖNÜMÜ



HABER  - KAMURAN ABACIOĞLU

Bakü’yü Kurtaran Osmanlı Ordusunun Komutanı Nuri Killigil Paşa’nın adını taşıyan park ve anıtın açılış töreni gerçekleşti. Türkiye’de Cumhuriyet döneminde Milli Silah Sanayii’nin kurucusu olan ve Sütlüce’de ilk silah ve cephane fabrikasını kuran Nuri Killigil Paşa’nın Edirnekapı Şehitliğindeki kaybolan mezarı geçen yıl araştırmacı yazar Atilla Oral’ın gayretleri sonucunda ihya edilmişti. Bu yıl ise Nuri Killigil Paşa’nın fabrikasını kurduğu Haliç kenarındaki Sütlüce parkına ismi verildi ve anısını yaşatacak bilgilerin yer aldığı anıt yapıldı. Bakü’de yapılan toplantıda ise Türkiye Büyük Elçisi Erkan Özoral Kafkas Orduları Komutanı Nuri Paşa’nın Bakü’ye bir anıtının yapılmasından mutluluk duyacaklarını belirtti. Bakü’nün kurtarılışının 99. yıl dönümü Bakü ve İstanbul’da düzenlenen toplantılarla anıldı. 
Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Milletvekili Ünüvar, mesajında, Azerbaycan topraklarının, sahip olduğu zenginlikler sebebiyle tarihin her döneminde diğer milletlerin elde etmek istediği bir konumda yer aldığını kaydetti.
"Bir millet, iki devlet" sözünün, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bin yıllık kardeşliğin ve kuvvetli dostluk bağının en güzel ifadesi olduğunu vurgulayan Ünüvar, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki kardeşliği her alanda güçlendirmiş ve güçlendirmeye devam edecektir. 15 Eylül Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutlarken, bu vesileyle başta Nuri Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, yüce Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. Allah, Türkiye ve Azerbaycan devletlerinin kardeşliğini, birliğini ve dirliğini daim kılsın."

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