Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
110688
ALTIN
178.120
DOLAR
4.1108
STERLİN
5.8896
EURO
5.0847

Bakteriler birbiriyle konuşuyorlar...

Bakterilerin aralarındaki sinyal taşıyıcı moleküller yardımıyla haberleştiği ve bu sinyallerin yardımıyla bir araya toplandıkları bulgusunu inceleyen bilim insanları bir süredir, sinyalleri yöneterek bakterileri kontrol altında tutma çalışmalarını yürütüyorlar.

Bakteriler birbiriyle konuşuyorlar...

Bakterilerin aralarındaki sinyal taşıyıcı moleküller yardımıyla haberleştiği ve bu sinyallerin yardımıyla bir araya toplandıkları bulgusunu inceleyen bilim insanları bir süredir, sinyalleri yöneterek bakterileri kontrol altında tutma çalışmalarını yürütüyorlar.

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:45
2516 Okunma
Bakteriler birbiriyle konuşuyorlar...

QUORUM SENSING (Çevreyi Algılama Sistemi), çok genel anlamıyla bakteriler arasında sinyal taşıyıcı moleküller aracılığı ile gerçekleşen iletişim olarak tanımlanabilir. Bu iletişim bakterilerin bulundukları ortama adaptasyonlarını sağlamaktadır. Bakteriler sinyaller yoluyla bir araya gelmekte, sinyallerin artışı ile bakteri popülasyonunda da yoğunluk artışı gözlenmektedir. Özellikle biyofilm oluşumdaki etkin rolü nedeniyle Quorum Sensing gıda endüstrisi için de önem taşımaktadır. Günümüzde bakterilerin iletişim sinyallerini kontrol ederek üretim ve enfeksiyonların önlenmesine kadar pek çok konuda çalışmalar yapılmaktadır. Ancak, sinyal yollarının kontrolü ile yararlı mikroorganizmalar arasındaki iletişimin de kesilmesi gibi bir risk ortaya çıktığı için Sinyalin ve hedefin kesin bir doğrulukla belirlenmesi gerekiyor.

Whole genome sequencing (WGS) bir organizmanın tüm DNA yapılanmasını tanımlayan ve türler arası ve tür için farklılıkların ortaya konulmasında daha doğru sonuç veren bir moleküler teknolojidir. Gıda Güvenliği Derneği başkanı Samim Saner, bu araştırmaların gıda güvenliği alanında yapılacak çalışmalarda büyük katkı sağlayacağını söyleyerek 3 - 4 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi'nde 6.'sı düzenlenecek olan Gıda Güvenliği Kongresi'nin ilk gününde 11:15-12:15 saatleri arasında gerçekleştirilecek oturumda, bu konularda yapmış olduğu çalışmalar ile küresel ölçekte tanınan bir mikrobiyolog "Patojen Davranışını Anlama" kitabının yazarı ve Kanada Gıda Güvenliği Araştırma Enstitüsü’nün kurucularından olan Prof. Dr. Mansel Griffith'in Quroum Sensing ve WSG konusundaki bilgi birikimini katılımcılarla paylaşacağını bildirdi.

"Ülkemizde ve bölgemizde ana teması sadece gıda güvenliği olan tek kongre olma özelliği taşıyan ve katılımcıların kayıt işlemlerini online olarak http://www.gidaguvenligikongresi.org linkinden gerçekleştirebildikleri 6. Gıda Güvenliği Kongresi bu ve ele alınacak diğer başlıklar kapsamında, ülkemizde ve dünyada gıda güvenliği konusunda bir çok yeni yaklaşım ve önlemi de ortaya koyacak." diyen Samim Saner, iki günlük kongre süresinde 3 paralel programda toplam 18 oturum gerçekleştirileceğini ve bu oturumlarda yurt içinden ve yurt dışından ünlü isimler, akademisyen, uzman ve sektör mensuplarından oluşan 20 yabancı ve 48 yerli konuşmacının sunum yapacağını kaydetti.

Son Güncelleme: 16.04.2018 14:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mercedes-Benz Türk’ten yük taşımacılarına büyük kampanya
Mercedes-Benz Türk’ten yük taşımacılarına büyük kampanya
Global Girişimcilik Kongresi Bir Milat Olacak
Global Girişimcilik Kongresi Bir Milat Olacak
Renault Nico ile puanları topladı
Renault Nico ile puanları topladı

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim