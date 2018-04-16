Bakteriler birbiriyle konuşuyorlar...

QUORUM SENSING (Çevreyi Algılama Sistemi), çok genel anlamıyla bakteriler arasında sinyal taşıyıcı moleküller aracılığı ile gerçekleşen iletişim olarak tanımlanabilir. Bu iletişim bakterilerin bulundukları ortama adaptasyonlarını sağlamaktadır. Bakteriler sinyaller yoluyla bir araya gelmekte, sinyallerin artışı ile bakteri popülasyonunda da yoğunluk artışı gözlenmektedir. Özellikle biyofilm oluşumdaki etkin rolü nedeniyle Quorum Sensing gıda endüstrisi için de önem taşımaktadır. Günümüzde bakterilerin iletişim sinyallerini kontrol ederek üretim ve enfeksiyonların önlenmesine kadar pek çok konuda çalışmalar yapılmaktadır. Ancak, sinyal yollarının kontrolü ile yararlı mikroorganizmalar arasındaki iletişimin de kesilmesi gibi bir risk ortaya çıktığı için Sinyalin ve hedefin kesin bir doğrulukla belirlenmesi gerekiyor.

Whole genome sequencing (WGS) bir organizmanın tüm DNA yapılanmasını tanımlayan ve türler arası ve tür için farklılıkların ortaya konulmasında daha doğru sonuç veren bir moleküler teknolojidir. Gıda Güvenliği Derneği başkanı Samim Saner, bu araştırmaların gıda güvenliği alanında yapılacak çalışmalarda büyük katkı sağlayacağını söyleyerek 3 - 4 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi'nde 6.'sı düzenlenecek olan Gıda Güvenliği Kongresi'nin ilk gününde 11:15-12:15 saatleri arasında gerçekleştirilecek oturumda, bu konularda yapmış olduğu çalışmalar ile küresel ölçekte tanınan bir mikrobiyolog "Patojen Davranışını Anlama" kitabının yazarı ve Kanada Gıda Güvenliği Araştırma Enstitüsü’nün kurucularından olan Prof. Dr. Mansel Griffith'in Quroum Sensing ve WSG konusundaki bilgi birikimini katılımcılarla paylaşacağını bildirdi.

"Ülkemizde ve bölgemizde ana teması sadece gıda güvenliği olan tek kongre olma özelliği taşıyan ve katılımcıların kayıt işlemlerini online olarak http://www.gidaguvenligikongresi.org linkinden gerçekleştirebildikleri 6. Gıda Güvenliği Kongresi bu ve ele alınacak diğer başlıklar kapsamında, ülkemizde ve dünyada gıda güvenliği konusunda bir çok yeni yaklaşım ve önlemi de ortaya koyacak." diyen Samim Saner, iki günlük kongre süresinde 3 paralel programda toplam 18 oturum gerçekleştirileceğini ve bu oturumlarda yurt içinden ve yurt dışından ünlü isimler, akademisyen, uzman ve sektör mensuplarından oluşan 20 yabancı ve 48 yerli konuşmacının sunum yapacağını kaydetti.