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BAKANLIK İMAR BARIŞI İLE İLGİLİ SON RAKAMLARI AÇIKLADI!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İmar Barışı'na 3 milyon 780 bin vatandaşımız müracaat etmiş, 1 milyar 350 milyon lira para ödenmiştir." dedi.

BAKANLIK İMAR BARIŞI İLE İLGİLİ SON RAKAMLARI AÇIKLADI!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İmar Barışı'na 3 milyon 780 bin vatandaşımız müracaat etmiş, 1 milyar 350 milyon lira para ödenmiştir." dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:19
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BAKANLIK İMAR BARIŞI İLE İLGİLİ SON RAKAMLARI AÇIKLADI!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "İmar Barışı'na 3 milyon 780 bin  vatandaşımız müracaat etmiş, 1 milyar 350 milyon lira para ödenmiştir." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da daha önce Twitter hesabından, "Vatandaşlara yapılarının imar ve ruhsat sorununu çözen imar barışından yararlanmalarını tavsiye ediyorum" demişti.

İmar barışı düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yapı kayıt belgesi alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gittiği bildirilmişti.

milliyet

Son Güncelleme: 09.08.2018 12:03
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