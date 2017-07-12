banner181

banner197
Ana SayfaGÜNCEL

BAKANLIK ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:55
Bu haber 551 kez okundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı "Arıtılmış Atık Suların Yeniden Kullanımı Projesi" ile atık su kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanacak

BAKANLIK ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN HAREKETE GEÇTİ
ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Arıtılmış Atık Suların Yeniden Kullanımı Projesi" ile atık su kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kentsel ve endüstriyel arıtılmış atık suların yeniden kullanımı için ulusal ve uluslararası uygulamalar ile standartlar araştırılarak Türkiye'ye özgü yasal çerçeve oluşturulacak.

Teknik ve idari kriterlerin önerilmesi amacıyla Bakanlık ve Selçuk Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile "Arıtılmış Atık Suların Yeniden Kullanımı Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında, arıtılmış atık suların yeniden kullanımına ilişkin uluslararası mevzuat ve uygulamalar değerlendirilerek, ulusal mevzuat revize edilecek.

Atık suların yeniden kullanım kategorilerinin her biri için uygulanabilecek alternatif arıtma teknolojileri, su kalite kriterleri, izleme sıklıkları ve depolama yapılarak yeniden kullanımı halinde depolama kalite kriterleri belirlenecek.

Atık suların yeniden kullanımında mevcutta uygulanan arıtma teknolojileri değerlendirilecek ve yeniden kullanım alanlarının her biri için kılavuz, el kitabı ve broşürler hazırlanacak. Arıtılmış atık suların yeniden kullanımında fayda, maliyet analizi yapılacak.

Bu yılın sonuna kadar bitirilmesi planlanan projenin ayrıca, atık su kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlaması, özelleştirme için fırsatlar sunması, temiz su kaynaklarına olan talebin azalmasına sebep olması ve bu sayede ulusal kalkınmaya katkı sağlaması öngörülüyor. 


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.