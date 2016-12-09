Bakanlar Zeybekci ve Özhaseki Denizli'de

Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü: "15 Temmuz'da bu millet bir demokrasi zaferi ve demokrasi devrimiyle bunları burunları üzerine çaktı yere. Olmadı şimdi o kukla oynatıcıları yine o ellerindeki kuklalarla Türkiye'ye ekonomik operasyon düzenlemeye çalışıyorlar. Şundan emin olun ki dünyanın 18'inci, Avrupa'nın 7'inci büyük ekonomisi olan Türkiye, Allah'ın izniyle dünyanın 10 büyük, Avrupa'nın da 3 büyük ekonomisinden biri mutlaka ve mutlaka olacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın."
Teröristlerin yıktığı evler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki ise konuşmasında terörden zarar gören bölgelerde yürütülen konut projelerine değindi. Seçim öncesi terör örgütü PKK'nın bazı bölgelerde hendekler kazarak zaaf oluşturmak istediğini, bu işin üzerine kararlılıkla giden devletin çukurları terör örgütünün başına geçirdiğini ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu: "Devletimiz şimdi orada her şeye hakim, dağları da temizliyoruz sınırı da. Bir taraftan da devlet, şefkatli kollarını oradaki vatandaşa açtı. Teröristlerin yaktığı, yıktığı ne kadar ev varsa hepsini yapıyoruz, 30 binden fazla ev yapıyoruz. Bu hafta yine Nuseybin'deydim. Bakın HDP'nin oyu yüzde 90'larda, Yüksekova'da oyları yüzde 94'lerde. Nasıl bir baskıyla aldıklarını düşünün ki kendi milletvekilleri şimdi oraya giremiyorlar. Ama biz sokaklarda, ara yollarda geziyoruz, kahvelere gidiyoruz insanlarla oturup muhabbet ediyoruz. Hepsi dua ediyor." Özhaseki, Türkiye'nin 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan kişilerin "hoşgörüden bahseden Müslüman kılıklı insanlar" olarak kendilerini gösterdiklerini ama sapkın bir grup olduğunun sonradan anlaşıldığını söyledi. Türkiye'ye karşı birçok "boğma hareketinin" olduğunu ve bunların altından devletin kalkacağını ifade eden Özhaseki, "Bize bizden fayda var, bize birbirimizden fayda var, böyle iş adamlarından, böyle çalışanlardan fayda var. Biz bir olacağız birlikte olacağız inşallah bu ülkeyi ayağı kaldıracağız, kimseye de muhtaç olmayacağız. Allah merde de namerde de muhtaç etmesin." dedi.
Bakanlar Özhaseki ve Zeybekci, daha sonra aynı firmanın AR-GE Merkezi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Törene, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, aileler ve davetliler katıldı.
Anadolu Haber Ajansı
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