Bakanlar Zeybekci ve Özhaseki Denizli'de

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin önüne terör örgütü PKK ile çıkan "kukla oynatıcılarının" 15 Temmuz'da ihanet çetesiyle emellerine ulaşmaya çalıştığını, son olarak Türkiye'ye ekonomik operasyon düzenlemeye çalıştıklarını belirtti. Ekonomi Bakanı Zeybekci ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Menderes Tekstil tarafından çalışanları için yaptırılan 240 konutun teslim törenine katıldı. Törende konuşan Zeybekci Menderes Tekstil'in çalışanlarıyla bir aile olmanın en güzel örneğini gösterdiğini, bunun diğer şirketlere de örnek olması gerektiğini söyledi. Denizli'de konut ihtiyacının karşılanması için 25 bin konut yapım planının bulunduğunu aktaran Zeybekci, "Türkiye'de birileri 'işler kötü gitsin, Türkiye'de illa kriz olsun' istiyor. Birileri 'fabrikalar çalışmasın, üretim olmasın, ihracat düşsün' diyor. Necip Fazıl üstat zamanında söylemiş, 'bunlar sırf muhalefet olsun diye, bunlar sırf iktidardakiler başarısız olsun diye ülkenin batmasına, ülkenin yanmasına zerre miktar umursamazlar' diye. O dönemde muhteşem bir tespitte bulunmuş inanın bu dönemde de aynısını görüyoruz." dedi. Türkiye'nin önüne geçmeye çalışan "kukla oynatıcılarının" terör örgütü PKK ile yapmaya çalıştıklarını 15 Temmuz'da ihanet çetesiyle de denediğini dile getiren Zeybekci, Türkiye'yi durdurmak isteyenlerin hayallerini milletin cesareti ve kararlılığının bozduğunu anlattı.



Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü: "15 Temmuz'da bu millet bir demokrasi zaferi ve demokrasi devrimiyle bunları burunları üzerine çaktı yere. Olmadı şimdi o kukla oynatıcıları yine o ellerindeki kuklalarla Türkiye'ye ekonomik operasyon düzenlemeye çalışıyorlar. Şundan emin olun ki dünyanın 18'inci, Avrupa'nın 7'inci büyük ekonomisi olan Türkiye, Allah'ın izniyle dünyanın 10 büyük, Avrupa'nın da 3 büyük ekonomisinden biri mutlaka ve mutlaka olacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın."



Teröristlerin yıktığı evler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki ise konuşmasında terörden zarar gören bölgelerde yürütülen konut projelerine değindi. Seçim öncesi terör örgütü PKK'nın bazı bölgelerde hendekler kazarak zaaf oluşturmak istediğini, bu işin üzerine kararlılıkla giden devletin çukurları terör örgütünün başına geçirdiğini ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu: "Devletimiz şimdi orada her şeye hakim, dağları da temizliyoruz sınırı da. Bir taraftan da devlet, şefkatli kollarını oradaki vatandaşa açtı. Teröristlerin yaktığı, yıktığı ne kadar ev varsa hepsini yapıyoruz, 30 binden fazla ev yapıyoruz. Bu hafta yine Nuseybin'deydim. Bakın HDP'nin oyu yüzde 90'larda, Yüksekova'da oyları yüzde 94'lerde. Nasıl bir baskıyla aldıklarını düşünün ki kendi milletvekilleri şimdi oraya giremiyorlar. Ama biz sokaklarda, ara yollarda geziyoruz, kahvelere gidiyoruz insanlarla oturup muhabbet ediyoruz. Hepsi dua ediyor." Özhaseki, Türkiye'nin 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan kişilerin "hoşgörüden bahseden Müslüman kılıklı insanlar" olarak kendilerini gösterdiklerini ama sapkın bir grup olduğunun sonradan anlaşıldığını söyledi. Türkiye'ye karşı birçok "boğma hareketinin" olduğunu ve bunların altından devletin kalkacağını ifade eden Özhaseki, "Bize bizden fayda var, bize birbirimizden fayda var, böyle iş adamlarından, böyle çalışanlardan fayda var. Biz bir olacağız birlikte olacağız inşallah bu ülkeyi ayağı kaldıracağız, kimseye de muhtaç olmayacağız. Allah merde de namerde de muhtaç etmesin." dedi.



Bakanlar Özhaseki ve Zeybekci, daha sonra aynı firmanın AR-GE Merkezi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Törene, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, aileler ve davetliler katıldı.







Anadolu Haber Ajansı