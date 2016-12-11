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BAKAN ZEYBEKCİ'DEN ÇEVİK KUVVETE ZİYARET

11 Aralık 2016 Pazar 15:04
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Zeybekci, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, İstanbul'daki terör saldırısında meslektaşlarını yitiren polislere başsağlığı diledi

BAKAN ZEYBEKCİ'DEN ÇEVİK KUVVETE ZİYARET
ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, İstanbul'daki terör saldırısında meslektaşlarını yitiren polislere başsağlığı diledi.

Zeybekci'yi, şube müdürlüğünde Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve öteki yetkililer karşıladı. Bakan Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, çevik kuvvet polislerinin Mevlid Kandili'ni kutlayıp, başsağlığı dileklerini iletti.

Şehitlerin, peygamberlerden sonra en yüce makama ulaştıklarını vurgulayan Nihat Zeybekci, şehitlerimiz sayesinde bayrağın dalgalandığını, vatanın bütünlüğünün korunduğunu, devletin varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bu millet, devlet ve bayrak, dünya durdukça var olacak. Allah'ın izniyle kazanacağız. Bu hainler şunu asla akıllarına getirmiyor, bu hainlerin bilmediği birşey var; Bu millet tarihi boyunca hiç diz çökmedi, hiç aman demedi, hiç esir olmadı. Milyonlarca şehit verdi, yüz binlerle birlikte şehit olduk. Bu bayrağın, ezanların, devletin ve milletin varlığı, şehitlerinin sayesindedir. Bu hainler bunu bilselerdi böyle bir şeye asla heves etmezlerdi. Bugün en yeni polis kardeşimizden en üstteki müdürümüze, İçişleri Bakanımıza, bakanlarımıza, Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza kadar büyük bir kararlılıkla bu hainlerden bu hesap mutlaka ve mutlaka sorulacak. Sonu nereye varırsa varsın, bedeli ne olursa olsun bu hesap mutlaka sorulacak. Sonu onlar için ölüm, onlar için adları bile anılmayacak, arkalarından aileleri bile belki lanetle ancak belki sahip bile çıkmayacaklar. Bizim için en fazla ne olur, şehadet olur."

15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'de birşey üzerine yemin ettiklerini dile getiren Bakan Zeybekci, "(Allah, zaman ve mekan şahit olsun ki bu vatanı, bayrağı, ülkeyi ve milletin iradesini hainlere asla ve asla teslim etmeyeceğiz) diye yemin ettik. Aynı sizin, silah, bayrak, Kur'an üzerine yemin ettiğiniz gibi. Allah'ın izniyle hak galip gelecek, hak yolunda, millet yolunda yürüyenler galip gelecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Zeybekci, dünkü şehitlerle yüreklerin yandığını vurgulayarak, "Ama bir ölür, bin diriliriz biz" ifadesini kullandı.

Özel Harekat'a katılmak için yüz binlerce başvuru alındığına işaret eden Nihat Zeybekci, "Çünkü bu milletin evlatlarının damarına basıldığı zaman neler yapabildiklerine tarih şahittir. Damarımıza bastılar, sonuçlarına da katılacaklardır. Damarımıza bastılar, canımızı yaktılar, canları yanacaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun bilsinler ki inlerinin kapısında bekliyor olacağız. FETÖ'sünü de PKK'sını da DAEŞ'ini de bekliyor olacağız. Onlardan bunun hesabını mutlaka ve mutlaka soracağız." diye konuştu.

Asla bir adım geri adım atmayacaklarını vurgulayan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bunların karın ağrıları, sıkıntıları belli. Bu karın ağrısı kültür coğrafyamızda birileri harita çizerken, 'o haritayı bizsiz çizemezsiniz, biz varız' dediğimiz, birileri mazlumlara zulüm ederken 'zulüm edemezsiniz, biz varız' dediğimiz, birileri bir zamanlar ülkeye Ekonomi Bakanı gönderirken, ülkenin ekonomisini milletin evlatları yönettiği için yaşanıyor. Karınları ağrımaya devam edecek."

Bakan Zeybekci, konuşmasının ardından çevik kuvvet mensuplarına tek tek başsağlığı diledi ve kandil simidi ikramında bulundu.

Zeybekci, daha sonra Solmaz Kılıçtepe Polis Merkezi Amirliğini de ziyaret etti.

Anadolu Haber Ajansı
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