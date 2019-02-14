Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
101536
ALTIN
223.143
DOLAR
5.2680
STERLİN
6.7371
EURO
5.9384

Bakan Turhan, Artvin-Rize Havalimanı inşaatını gezdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Rize'de Artvin-Rize Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Bakan Turhan, Artvin-Rize Havalimanı inşaatını gezdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Rize'de Artvin-Rize Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:06
1838 Okunma
Bakan Turhan, Artvin-Rize Havalimanı inşaatını gezdi

Uaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Rize-Artvin Havalimanı'nın bitme süresinin sözleşmeye göre 2022 olduğunu belirterek, "Fakat gerekli tedbirler alınarak, ekip, ekipman, makine, araç, çalışan sayısı artırılarak 2020 yılı sonunda bu projeyi hizmete açacağız." dedi.

Çeşitli programlar kapsamında Rize'ye gelen Bakan Turhan, Pazar ilçesinde esnafla sohbet etti.

Ardından yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı şantiyesinde incelemelerde bulunan Turhan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Turhan, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, burasının, denize inşa edilen ikinci havalimanı olduğunu söyledi.

Havalimanının maliyetinin yaklaşık 2 milyar Türk lirası olduğunu belirten Turhan, şöyle devam etti: "Havaalanını 2020 yılının sonunda hizmete açmak için ekiplerimiz tüm gayretiyle çalışıyor. Sözleşmeye göre bitim süresi 2022 fakat gerekli tedbirler alınarak ekip, ekipman, makine, araç, çalışan sayısı artırılarak 2020 yılı sonunda bu projeyi hizmete açacağız. Bunlar bölgemiz, insanlar için ihtiyaç olan ulaşım altyapısı. Bu bölgede gelişen ekonominin, turizmin önemli bir altyapısı. Havaalanı, ulaşımda insanımızın tercih ettiği, kullanabildiği, halkın yolu olan bir ulaşım sistemi."

Dünyanın en büyük havaalanını İstanbul'da yaptıklarını, 42 ay gibi sürede hizmete açtıklarını dile getiren Turhan, "Bu projeler tabii ki birilerinin gözünü kamaştırıyor. Bazıları bu itibarlı projeleri yıpratmak için bazı yakıştırmalar, ifadeler, açıklamalar yapıyor. Bunlara itibar etmemek lazım." diye konuştu.

Verdikleri sözleri zamanında yerine getirmek için gerekli her türlü tedbiri alarak çalıştıklarını vurgulayan Turhan, "Ve bunu yerine getiririz. Bu manada bazı gözde projelerimizi yıpratmak için yapılan yanlış açıklamalara kimseyi inandıramazlar, kimseye bunları kabul ettiremezler." ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı'na ilişkin şunları kaydetti: "Bunlar bu ülkenin gücünün, kredisinin, istikrarının sonucu, kamu kaynağı kullanılmadan yapılan, ülkeye kazandırılan kaynaklardır. 'Bu hizmetlerin bedeli millete ödettirilecek, o olacak, bu olacak' gibi bazı safsata haberler gündeme gelebilir. Bunlara itibar edilmesin. Bu havalimanı bir özel yatırımcı şirket tarafından yapılmış, işletmeye açılmış ve her yıl devlete de yıllık 822 milyon avro kira ödemesi yapılacak bir yap-işlet-devret projesidir. Ayrıca özellikle yurt dışı yolcular sözleşmesinde belirtilen sayının üzerinde olunması durumunda da gelir paylaşımı söz konusudur."

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı BakanıArtvin-Rize HavalimanıHavalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019 TURİZMDE REKOR YIL OLACAK
2019 TURİZMDE REKOR YIL OLACAK
AKILLI ŞEHİRLERDE ULAŞIM
AKILLI ŞEHİRLERDE ULAŞIM
DÜNYA DEVİ TÜRKİYE PAZARINA GÜVENİYOR
DÜNYA DEVİ TÜRKİYE PAZARINA GÜVENİYOR
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim