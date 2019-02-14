Bakan Turhan, Artvin-Rize Havalimanı inşaatını gezdi

Uaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Rize-Artvin Havalimanı'nın bitme süresinin sözleşmeye göre 2022 olduğunu belirterek, "Fakat gerekli tedbirler alınarak, ekip, ekipman, makine, araç, çalışan sayısı artırılarak 2020 yılı sonunda bu projeyi hizmete açacağız." dedi.

Çeşitli programlar kapsamında Rize'ye gelen Bakan Turhan, Pazar ilçesinde esnafla sohbet etti.

Ardından yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı şantiyesinde incelemelerde bulunan Turhan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Turhan, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, burasının, denize inşa edilen ikinci havalimanı olduğunu söyledi.

Havalimanının maliyetinin yaklaşık 2 milyar Türk lirası olduğunu belirten Turhan, şöyle devam etti: "Havaalanını 2020 yılının sonunda hizmete açmak için ekiplerimiz tüm gayretiyle çalışıyor. Sözleşmeye göre bitim süresi 2022 fakat gerekli tedbirler alınarak ekip, ekipman, makine, araç, çalışan sayısı artırılarak 2020 yılı sonunda bu projeyi hizmete açacağız. Bunlar bölgemiz, insanlar için ihtiyaç olan ulaşım altyapısı. Bu bölgede gelişen ekonominin, turizmin önemli bir altyapısı. Havaalanı, ulaşımda insanımızın tercih ettiği, kullanabildiği, halkın yolu olan bir ulaşım sistemi."

Dünyanın en büyük havaalanını İstanbul'da yaptıklarını, 42 ay gibi sürede hizmete açtıklarını dile getiren Turhan, "Bu projeler tabii ki birilerinin gözünü kamaştırıyor. Bazıları bu itibarlı projeleri yıpratmak için bazı yakıştırmalar, ifadeler, açıklamalar yapıyor. Bunlara itibar etmemek lazım." diye konuştu.

Verdikleri sözleri zamanında yerine getirmek için gerekli her türlü tedbiri alarak çalıştıklarını vurgulayan Turhan, "Ve bunu yerine getiririz. Bu manada bazı gözde projelerimizi yıpratmak için yapılan yanlış açıklamalara kimseyi inandıramazlar, kimseye bunları kabul ettiremezler." ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı'na ilişkin şunları kaydetti: "Bunlar bu ülkenin gücünün, kredisinin, istikrarının sonucu, kamu kaynağı kullanılmadan yapılan, ülkeye kazandırılan kaynaklardır. 'Bu hizmetlerin bedeli millete ödettirilecek, o olacak, bu olacak' gibi bazı safsata haberler gündeme gelebilir. Bunlara itibar edilmesin. Bu havalimanı bir özel yatırımcı şirket tarafından yapılmış, işletmeye açılmış ve her yıl devlete de yıllık 822 milyon avro kira ödemesi yapılacak bir yap-işlet-devret projesidir. Ayrıca özellikle yurt dışı yolcular sözleşmesinde belirtilen sayının üzerinde olunması durumunda da gelir paylaşımı söz konusudur."